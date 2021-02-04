刚刚，洛阳市气象局发布元旦天气预报，2022年元旦假日期间，洛阳市以晴好天气为主，1日风力较大，2日气温有所下降，空气污染扩散气象条件整体较好。假日期间，洛阳市森林火险气象等级较高，需加强林区管理，注意生活用火用电和取暖安全。

刚刚，洛阳市气象局发布元旦天气预报，2022年元旦假日期间，洛阳市以晴好天气为主，1日风力较大，2日气温有所下降，空气污染扩散气象条件整体较好。假日期间，洛阳市森林火险气象等级较高，需加强林区管理，注意生活用火用电和取暖安全。 刚刚，洛阳市气象局发布元旦天气预报，2022年元旦假日期间，洛阳市以晴好天气为主，1日风力较大，2日气温有所下降，空气污染扩散气象条件整体较好。假日期间，洛阳市森林火险气象等级较高，需加强林区管理，注意生活用火用电和取暖安全。 具体预报如下： 12月31日(周五)：多云转阴天，偏南局部地区有零星小雨或雨夹雪，山区局部有零星小雪，气温-2℃到7℃； 2022年1月1日(周六)：晴天间多云，西北风逐渐增大至4级到5级，气温-1℃到12℃； 1月2日(周日)：晴天间多云，气温-3℃到6℃； 1月3日(周一)：晴天到多云，气温-3℃到11℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)