13日上午，涧西区委书记、高新区党工委书记牛刚到高新区调研。区领导王耀光、胡红霞、潘文武、郑海龙、张海峰，以及高新区有关领导，相关委局和街道负责人参加活动。

13日上午，涧西区委书记、高新区党工委书记牛刚到高新区调研。区领导王耀光、胡红霞、潘文武、郑海龙、张海峰，以及高新区有关领导，相关委局和街道负责人参加活动。

在首先召开的党工委(扩大)会议上，牛刚宣布了高新区领导班子工作分工，并对抓好下步工作提出了要求。

牛刚指出，要全面贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神，以只争朝夕的奋斗姿态，圆满完成全年目标任务，实现“十四五”精彩开局。要按照创新驱动发展示范区和高质量发展先行区的功能定位，对标全国先进，聚焦经济发展，围绕自贸区、自创区、综保区、跨境电商综试区等国家级平台建设，全力抓好高新技术产业协同发展，充分发挥示范引领和辐射带动作用。要着力打造国家级高端人才集聚区，强力实施人才战略，发挥好人才的第一资源效应，不断使主业更加聚焦，为高新技术创新与产业发展提供源源不断的动力。

牛刚强调，改革是为了更好地发展。要盯紧年度目标抓发展，以更高标准、更高要求，强化纵向比较，提升要素保障，更好服务好企业，实现高质量发展；要推进项目建设稳增长，全力推进谋划项目抓落地在建项目抓进度，确保项目早日建成达效；要强化风险意识保稳定，深入推进“万人助万企”活动，解决好企业反映强烈的问题，着力抓好开放招商和安全生产工作。

随后，牛刚一行来到北方社区、丰润路社区等地，通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，就创建全国文明典范城市工作进行调研督导。牛刚强调，要全面践行以人民为中心发展思想，进一步提高站位，把创建全国文明典范城市工作作为一项重大的政治任务和系统工程，对照标准把工作开展好、推进好、落实好；要进一步提升广大居民的文明素养，引导大家以主人翁的担当积极参与到文明创建工作中来，共享创建成果；要提高文化广场、活动室等公共设施的使用率，以有组织开展、居民自发的文化活动，丰富居民的文化生活。

牛刚还到格力冰洗项目、银隆项目和洛阳综合保税区调研，察看项目建设情况。在洛阳综合保税区调研时，牛刚指出，要进一步增强项目管理理念和闭环思维，强化目标导向和结果导向，深入研究综合保税区的定位、建设、运营和机制问题，理顺与自贸区、自创区、跨境电商综试区的关系，谋划好下一步高质量发展规划。⑧