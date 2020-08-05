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好消息！洛阳获17项河南省科学技术奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 17:11

　　14日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省科学技术奖励名单日前出炉，洛阳市获得17项省科学技术奖。其中，省科技进步奖14项、省自然科学奖1项，省技术发明奖1项、省科学技术合作奖1项。

　　省科技进步奖获奖项目中，中国人民解放军军事科学院国防工程研究院工程防护研究所、洛阳理工学院等主持完成的“复杂环境城市地下空间设计施工关键技术与应用”项目，河南科技大学、洛阳轴承研究所有限公司等主持完成的“低摩擦高性能轴承关键技术及应用”项目两项科技成果荣获省科技进步奖一等奖。中航光电科技股份有限公司主持完成的“5G通讯用高速连接器及组件”项目等8项科技成果获得省科技进步奖二等奖，河南科技大学等主持完成的“微生物饲料资源开发及在畜禽养殖中的高效利用”项目等4项科技成果获得省科技进步奖三等奖。

　　此外，河南科技大学等主持完成的“生物发酵态有机微量元素开发及产业化关键技术”项目获省技术发明奖三等奖，洛阳师范学院等主持完成的“金属有机框架主客体材料的制备及性能”项目获省自然科学奖三等奖。河南科技大学教授、博士生导师王广欣获得省科学技术合作奖。

　　省科学技术奖由省政府设立，每年评审一次。市科技局相关负责人表示，此次我市的获奖项目将在先进装备、新材料、电子信息、节能环保、生物医药等重点领域和关键环节中成功破解技术瓶颈难题，为产业转型升级提供强有力的科技支撑。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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