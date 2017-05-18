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洛阳农林科学院经作所因地制宜开展技术帮扶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-05 08:31

　　“现在是大豆刚刚开花的关键时期，一定要认真打药，防治点蜂缘蝽、白粉虱等病虫害。”近日，在宜阳县柳泉镇高窑村的农田里，洛阳农林科学院经作所大豆课题组的专家头顶烈日，正向贫困户反复叮嘱大豆、玉米间作新农艺的技术要点。

　　与我市不少山村一样，宜阳县柳泉镇高窑村、尹村村民习惯在每年麦收之后，平整耕地，种一季玉米。但由于两个村子水源紧缺，靠天吃饭，如果遇见旱季，玉米可能颗粒无收。其实，这两个村子的自然条件，适合在麦收后种植经济价值更高、更耐旱的大豆，但由于村民不懂种植技术，经过早年几次失败的种植后，大家也不敢再尝试。

　　2019年年初，高窑村、尹村被确定为洛阳农林科学院经作所大豆课题组对口帮扶的贫困村，在了解了这两个村的情况后，洛阳农林科学院经作所大豆课题组专家决定，积极响应中央一号文件提出的“加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度”，结合两村自然条件，利用技术优势，在高窑村、尹村开展大豆、玉米间作示范种植，带动村民增收。

　　“大豆、玉米生长期、成熟期相同，作物一高一低，间作可以良好通风、透光，特别适合间作。”洛阳农林科学院经作所大豆课题组专家郭建秋说，他们帮扶高窑村、尹村开展大豆、玉米间作采用的大豆品种，是由该课题组培育、通过国家农作物品种审定委员会审定的国审豆——洛豆1号。该品种大豆外观金黄、颗粒大，蛋白质含量超过40%，且具有产量高、抗病力强的特点。

　　为了探索更适合高窑村、尹村土地特点的间作方式，从2019年开始，洛阳农林科学院经作所大豆课题组专家在两村进行了实地试验，并最终确定了收成最好的方案。今年，在专家的指导、帮助下，高窑村、尹村的贫困户各种了10亩大豆、玉米间作示范田。目前，玉米、大豆长势喜人。

　　“一亩耕地如果纯种玉米的话，可以种约4500株，纯种大豆的话，可以种12000株到13000株，我们根据专家的指导开展大豆、玉米间作，一亩地约种3500株玉米和8000株大豆。这样算下来，间作大豆、玉米，每亩地收益比纯种大豆多一二百元，比纯种玉米多四五百元。”高窑村贫困户朱善伟说，大豆、玉米间作带来的稳定收入增长，令他很满意。

　　目前，高窑村、尹村不少农户对大豆、玉米间作示范田表现出了浓厚兴趣。“只要大家愿意种，我们就会尽可能提供各种支持，带动大家稳定增收。”郭建秋说，大豆、玉米间作可以成为“乡村振兴”的新助力。（记者 郭秩铭 通讯员 亢江飞 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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