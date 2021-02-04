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国内一流！洛阳职业技术学院生命科学与健康教育馆即将开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 21:29

　　洛报融媒记者7日获悉，历时两年的建设，洛阳职业技术学院生命科学与健康教育馆将于本月中旬面向公众开放。该展馆以生命科学与健康为主题，其建设规模、陈展门类、科技含量等位居国内一流行列，将在科普教育、教学科研以及对外交流等方面发挥积极的作用。

 

　　亮点：馆藏丰富，科技范儿十足

　　洛阳职业技术学院生命科学与健康教育馆位于该校伊滨校区医学2号实训楼一楼。面积近4000平方米，以“探寻进化证据、揭示生命奥秘、传播健康知识、”为三大主线，分为序厅、地球(生命家园)、生物进化历程、人类进化历程、现代生物多样性、中草药种植、人体奥秘、临床应用八大主题展厅。

　　亮点一：集齐“现代生物8界”的代表性标本

　　该馆馆藏物品丰富，共展示1300余件(套)标本，300多套展板图。其中世界各地化石标本190件、国内外珍稀昆虫干制标本160件、频危脊椎动物标本40余件；代表目前世界上最先进的生物保存技术制作的人体塑化标本与水晶包埋标本500余件。此外，该馆集齐了“现代生物8界”的代表性标本，涉及古今中外300余件动植物“明星”。

　　亮点二：充分运用3D设备，营造沉浸式体验

　　系统运用声光影等科技手段，强化人机互动，营造沉浸式体验是生命科学与健康教育馆的第二大亮点。在8个展厅内，共设有虚拟现实、虚拟仿真、互动投影、全息成像等80套3D影像设备，这些设备不仅是对标本、文图等展示模式的有益补充，而且能为参观者营造沉浸式的互动体验，通过身临其境、寓教于乐的方式传播科学知识。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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