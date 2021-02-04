洛阳旅游年票管理办公室发布最新公告

12月11日，洛阳旅游年票管理办公室发布公告，线上办理年票查询方式调整。
12月11日，洛阳旅游年票管理办公室发布公告，线上办理年票查询方式调整。
12月11日，洛阳旅游年票管理办公室发布公告，线上办理年票查询方式调整，公告如下：
关于线上办理年票查询的公告
因年票线上办理系统更换查询端口，之前在“洛阳旅游”微信公众号“线上办理”的电子年票已无法在菜单栏“年票指南”-“年票办理”-“我的”-“我的年票”里查询到个人年票信息和电子年票“二维码”信息。
需注意的是，查询端口更换不影响年票线上办理，需查询个人年票信息的用户，可在“洛阳旅游”微信公众号菜单栏“年票指南”-“电子年票”里“查询”输入本人身份证号，即可绑定电子年票并查询个人年票信息，绑定后获取的电子年票二维码，到景区直接扫码即可使用。给您带来不便，敬请谅解！
洛阳旅游年票管理办公室
2021年12月11日
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