12日，市委书记江凌与来洛考察的建业集团董事长胡葆森举行工作会谈。双方就进一步巩固发展长期合作关系，携手保护传承弘扬洛阳厚重历史文化，深化拓展文化旅游板块合作，引领带动隋唐洛阳城“活起来”进行深入交流，达成广泛共识。

深化文旅策划运营合作

让厚重历史文化活起来

江凌与建业集团董事长胡葆森举行工作会谈

12日，市委书记江凌与来洛考察的建业集团董事长胡葆森举行工作会谈。双方就进一步巩固发展长期合作关系，携手保护传承弘扬洛阳厚重历史文化，深化拓展文化旅游板块合作，引领带动隋唐洛阳城“活起来”进行深入交流，达成广泛共识。

江凌对建业集团长期以来参与支持洛阳发展表示感谢。他说，习近平总书记历来高度重视文物保护利用工作，围绕“让文物活起来”发表了一系列重要论述。隋唐洛阳城是洛阳最具核心竞争力的文旅品牌，经过长期考古发掘和一系列大遗址保护展示工程实施，古都城市格局和风貌更加彰显。当前，洛阳正在加快推进隋唐洛阳城九洲池遗址公园、天街北延保护展示工程等重大文旅项目，加快恢复古都中轴线气象，着力叫响“盛世隋唐”品牌。建业集团近年来深耕文旅板块，汇聚了专业的策划团队，积累了丰富的运营经验。希望双方坚定信心，加快推进文旅领域务实合作，准确把握文旅消费发生颠覆性变革的契机，转变传统思维，盘活丰富的文化IP，着力打造具有颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费的文旅新业态，不断提高洛阳著名古都、文旅产品、营销传播的号召力，真正把历史文化资源优势转化为文旅文创产业高质量发展优势。

胡葆森表示，洛阳在中华文明历史演进中具有不可替代的重要地位。建业集团将聚焦洛阳文旅发展重大部署，怀揣敬畏历史、尊重历史之心，充分发挥文旅策划运营优势，积极整合优势资源，共同加强对隋唐洛阳城九洲池遗址等文化资源的挖掘保护和开发利用，倾力打造具有全国知名度和吸引力的文旅融合项目，更好地活化历史、服务当下、启迪未来，为洛阳加快实现文旅文创成支柱贡献力量。

会谈前，江凌、胡葆森一行登上隋唐洛阳城天堂顶层，俯瞰九洲池遗址公园和片区整体风貌，并前往九洲池遗址公园考察文物保护展示和文旅运营情况。

建业集团高管团队有关成员，市领导王军、魏险峰等参加活动。(记者 白云飞)