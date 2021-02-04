“洛阳牡丹”马金凤迎来百岁生日 洛阳文艺界送去祝福

12月11日是豫剧大师马金凤的百岁生日，当日上午，马金凤亲传弟子、国家一级演员关美利专程到青岛，看望慰问马金凤大师。

12月11日是豫剧大师马金凤的百岁生日，当日上午，马金凤亲传弟子、国家一级演员关美利专程到青岛，看望慰问马金凤大师。

“感谢家乡人送来的生日祝福，我虽然人在外地，但是始终热爱洛阳。”马金凤高兴地说，“我时刻想念洛阳的亲人们！”

马金凤一辈子痴迷戏剧、视戏如命，她创立的豫剧马派声腔清脆明亮，独具艺术魅力，她也成为戏剧舞台上的常青树。

数十年来，马金凤扎根人民、身体力行，为群众呈现了《穆桂英挂帅》《花打朝》《花枪缘》等长演不衰的豫剧经典，在河洛大地拥有广泛的群众基础。不仅如此，她还言传身教，培养了大批豫剧名家名角，活跃在戏剧演艺一线。