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科技赋能！建行洛阳分行公租房APP助力百姓住房梦圆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.11 11:14

　　“这给我们上班一族申请公租房提供了很大方便，不用东奔西走了，只需拍照上传证件，既省时间，办理效率又高，这才是真正为百姓办实事。”

　　河南中隆科技有限责任公司职工李晓锋和同事们把公租房APP的功能用得非常娴熟。

　　发挥科技优势，让数据多跑路，让群众少跑腿，建行洛阳分行将公租房业务承办与“我为群众办实事”活动有效结合，积极推进公租房APP的上线，运用金融科技手段，创新服务举措，解决困难群众操心事、烦心事、揪心事，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　始终坚持“支持房改、服务百姓”的理念，聚焦住房困难群众“急难愁盼”问题，深耕公租房领域，协助洛阳市各级住房保障部门在公租房建设、运营、管理以及推进公租房信息化建设，建行洛阳分行与市住房保障部门联合成立专班，建立“双专员”机制，由各级住房保障部门和各公租房业务经办支行分别明确一名专员，负责APP上线和日常业务的对接，保证公租房系统和公租房APP上线工作有序推进；分行住房金融业务部牵头做好公租房APP的上线运行，联合市住房保障部门广泛开展业务调研，通过举办座谈会、到公租房小区调研等形式，与各区、县住房保障部门工作人员、保障对象群众代表及大数据管理局工作人员交流沟通，广泛听取各方意见，确保APP上线的人性化、实用化。充分发挥建行网点营销、宣传主阵地的物理优势，通过营业大厅、公租房小区积极进行宣传推广，把公租房APP推广好、应用好。协调解决推进工作中的“难点、堵点”确保上线工作顺利进行。

　　截至目前，建行已导入房源6万余套、保障家庭4万余户、保障对象8万余人，通过APP进行资格申请646户；房源发布数全国排名第一，资格申请数、审核通过数全国第三。④
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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