国网嵩县供电公司：优质服务香菇长 产业带动经济增

“前几天刚为我们装好变压器，今天又来检查用电设备的运行状态，有了充足的电力，我们的生产线效率得到了很大的提升，感谢你们的大力支持......”12月9日，在黄庄乡源达农业开发有限公司食用菌示范基地生产负责人王小黑对国网嵩县供电公司焦裕禄共产党员服务队说道。

“前几天刚为我们装好变压器，今天又来检查用电设备的运行状态，有了充足的电力，我们的生产线效率得到了很大的提升，感谢你们的大力支持......”12月9日，在黄庄乡源达农业开发有限公司食用菌示范基地生产负责人王小黑对国网嵩县供电公司焦裕禄共产党员服务队说道。

据悉，黄庄乡源达农业开发有限公司是政府主导的扶贫产业，采用“公司+合作社+农户”模式，大力发展食用菌产业，主要从事香菇等菌类的研发、栽培技术创新研究、储藏、生产、深加工及销售，产业园区总面积32000平方米，共有40多个恒温大棚，带动油房村及周边村419个贫困户实现在家门口就业增收，有效促进农村经济提质提速，获得当地政府和群众的大力支持。

由于食用菌大棚养殖需要模拟外界环境，培植过程对电力的要求比较高，种植大棚内浇灌浇水，温度、湿度调控，成品冷藏、菌菇烘焙，每个环节都离不开电，一旦停电将会造成巨大的损失。为确保给基地提供安全、可靠的优质电能，该公司客户经理任志强在接到源达农业开发有限公司食用菌示范基地通过网上国网发起的高压新装用电申请后，第一时间联系客户，根据客户提供的相关资料，他发现源达农业开发有限公司符合食用菌双改相关政策，便立即组织工作人员实地进行现场勘查，由于该区域较偏僻，距离电源点较远，需要进行高压线路建设，于是他立即将该情况进行上报，为客户投资到规划红线界面，帮客户减省16.1万元资金。为项目新装一台总容量315千伏安变压器并投资配套建设10千伏高压线路540米和智能开关及计量装置一套。同时，该公司时刻跟踪工程近况，组织党员服务队定期进行现场专业指导，协助客户加快内部工程建设，大大压降了客户办电时长，仅15个工作日就为客户顺利装表送电，全力保障食用菌特色产业用电需求。

下一步，国网嵩县供电公司将继续立足用户需求，践行人民电业为人民企业宗旨，为客户提供“三零”和“三省”服务，压缩用电报装业务办电时长，精简办电资料，简化办电审批流程，切实做到用户用电报装简单业务一次都不跑，复杂业务最多跑一次，进一步提高办电效率，全面提升群众“获得电力”感知度和获得感，打造良好的营商环境。(白雅楠 邓亚科 刘兵)④