以行动成就爱心 以慈善托起希望——省、市慈善总会助力洛阳抗洪救灾追记

日前，河南省慈善总会救灾慈善款使用专项监督检查组来洛检查我市救灾慈善款使用情况，我市顺利通过检查。

爱心企业响应倡议捐款捐物(资料图片)

日前，河南省慈善总会救灾慈善款使用专项监督检查组来洛检查我市救灾慈善款使用情况，我市顺利通过检查。

在自今年7月以来的洛阳抗洪救灾过程中，省内外许多爱心企业和爱心人士踊跃捐款捐物。省、市慈善总会筹集的8661万元救灾资金下拨后，用于我市灾区重建，让受灾群众感受到党和政府的温暖。

下拨8661万元捐赠资金用于抗洪救灾工作

自今年7月17日以来，包括洛阳在内的全省多地出现历史罕见的持续性大暴雨、特大暴雨天气，强降雨造成多地基础设施被毁、农田被淹，造成严重财产损失。

灾情就是命令！洛阳市慈善总会于7月21日迅速成立以甘茹华会长为组长的抗洪救灾工作组，7月22日在驻洛各新闻媒体上广泛刊登市慈善总会发布的“众志成城抗洪救灾”慈善募捐倡议书，并于当天在“慈善中国”上备案批准，启动抗洪救灾慈善项目，开通线上、线下两种捐赠通道，充分利用传统加互联网手段，搭建开放、便捷的慈善捐赠平台，呼吁社会各界积极行动起来，为灾区人民奉献爱心。

“一个共产党员，捐款500元”“匿名爱心人士，捐款100元”“洛阳彩虹留守儿童助学中心，捐款5400元”“洛阳嗨团网络科技服务有限公司，捐款300万元”“洛阳市梦桃源餐饮有限公司，捐款10.36万元”“河南碧桂园建设工程有限公司，捐款150万元”……

洛阳市慈善总会发起的关于抗洪救灾的捐赠倡议，受到全市社会各界的广泛关注，大家积极献上爱心。

甘茹华介绍，结合我市自7月下旬以来的受灾情况，洛阳市慈善总会经会长办公会研究资金分配使用方案，报经市防汛抗旱指挥部和市委、市政府主要领导审批后，按照批示要求，于9月15日前将省、市两级慈善总会累计接收的8661万元(其中省慈善总会7451万元、市慈善总会1210万元)救灾捐赠资金全部下拨灾区，用于全市抗洪救灾工作。