争创典范，打造文明城市“升级版”——“洛阳要建成什么样的城市”新思考之三

争当文明“模范生”，洛阳再一次出发。补齐城建短板，加快实施城市“微改造”、老旧小区改造；整治交通环境，严查电动三轮车、低速四轮车交通违法；发力共建共享，志愿服务“红马甲”、社区互助“结对子”传递社会正能量……最近，全市上下积极行动起来，锚定创建全国文明典范城市的新目标，拉开了新一轮创建大幕。

争当文明“模范生”，洛阳再一次出发。

补齐城建短板，加快实施城市“微改造”、老旧小区改造；整治交通环境，严查电动三轮车、低速四轮车交通违法；发力共建共享，志愿服务“红马甲”、社区互助“结对子”传递社会正能量……最近，全市上下积极行动起来，锚定创建全国文明典范城市的新目标，拉开了新一轮创建大幕。

不久前，在全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议上，创建全国文明典范城市被明确为洛阳城市发展三大新标杆之一。以创建全国文明典范城市为总抓手，以提升城市功能为关键，统筹硬件软件、兼顾颜值气质，聚力打造平台城市，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力，这不只是洛阳成长的“新方向”，更成为推动工作的“着力点”。

顾名思义，当“文明典范”置于“全国”这个格局下，价值非同一般。

众所周知，全国文明城市是含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌。中央宣传部、中央文明办决定，在2021年至2023年评选周期中，选取部分有较强示范引领作用的全国文明城市，先行开展全国文明典范城市创建试点工作。对于一个城市而言，它是全国文明城市的“升级版”，是在文明城市中“优中择优”，是城市综合类评比“桂冠上的明珠”。