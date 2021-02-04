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洛阳市城市管理局发布倡议书 呼吁市民文明、规范停车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.03 14:50

　　3日，洛阳市城市管理局发布倡议书，呼吁广大市民规范停车，共创文明洛阳。

　　随着城市建设发展，各类车辆数量剧增，人、车、路之间的矛盾日益突出，为进一步提升城市品位，提升广大市民规范停车意识，自觉遵守道路交通安全法及城市管理相关规定，我们向广大市民发出倡议：

　　一、按位泊车、规范停放。自觉将车辆按规定停放在停车场或泊位内，自觉线内停放，做到“按位、按序、按箭头朝向”规范停车，杜绝一车占两位、超出泊位停放、占压人行道(盲道)停放、碾压绿化带(路缘石、路肩)停放等不文明行为。

　　二、临时停靠、注意时效。短时停车选择合适位置，注意行车安全，不停在十字路口、公交车专用道等地点，做到快上快下。驾驶员因短暂离开车辆需短时停放时，应做到车上留人、车不熄火且打开车辆应急灯。

　　三、文明停车、广泛宣传。自觉维护公共停车秩序，杜绝争抢、强占停车位等行为，严禁商户私自圈占公共停车位、私放锥筒等占用公共停车位。

　　四、违停必究、执法必严。对违反停车规定的，城市管理部门将采取静态违停执法、拖车等方式依法处理，并通过媒体曝光。

　　五、牢记“八字”停车标准：

　　入位：机动车必须在泊位内停放，严禁越线、压线停放。

　　顺向：车头必须朝道路方向或按箭头指示停放，在准许临时停车的城市道路上，机动车必须按道路行驶方向停放。

　　头齐：机动车车身与泊位前段标线基本垂直，并排停放，车头基本对齐。

　　守时：在限时泊位内停车时，要按规定时间停放，到时驶离。

　　洛阳市城市管理局呼吁广大车主朋友：文明出行、安全出行，共创洛阳美好城市。如有疑问，可拨打违停咨询热线：0379-61111166。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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