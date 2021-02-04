洛阳晚报读者节开幕在即 停车攻略为您奉上

10月30日，2021洛阳晚报读者节将在王城公园举办。连日来，不少读者看到本报刊发举办读者节的消息很高兴，期待一年一度的相聚。昨日，一些热心读者致电本报记者，表达了他们对洛阳晚报的期许和对洛阳晚报读者节的期待。

10月30日，2021洛阳晚报读者节将在王城公园举办。连日来，不少读者看到本报刊发举办读者节的消息很高兴，期待一年一度的相聚。昨日，一些热心读者致电本报记者，表达了他们对洛阳晚报的期许和对洛阳晚报读者节的期待。

热心读者纷纷致电，期待读者节开幕

曹东兴，今年75岁，家住涧西区西城美苑小区。他告诉记者：“每天看报纸的习惯，已如一日三餐，期待与更多‘忠粉’再相聚。”除了看报，他还喜欢将看过的报纸分门别类地剪辑成册，截至目前，他共收集了千余篇报道，整理了10余本厚厚的报纸剪辑册。每日读报，将有用的信息剪辑成册，已成了他必做的一项“工作”！

“我是一名00后，平时我特别喜欢做一些木艺，听说这次读者节有专业老师现场教授木艺，我一定要去现场学学。”家住瀍河区龙泉小区的牛继龙说，他平时工作忙，休闲时间会做一些简单木制品，有筷子、案板、勺子，在制作中他可以放空自己，让自己放松心情，缓解压力。

“最近持续关注读者节的报道，我特别想了解‘民间十大高手’环节，想了解更多非遗项目。”就读于河南科技大学农学院大二学生王梦媛说。

带您提前打探，体验动手乐趣

看到读者的支持和厚爱，记者不敢丝毫懈怠，要把现场好看的、好玩的统统告诉大家。

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