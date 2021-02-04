洛阳限时免费停车位来了 这些地方可享受便利

长期以来，背街小巷停车难、停车乱一直是困扰城市管理的难点。怎么才能让群众既有地方停车，又能保证道路通畅？洛阳市城市管理局创新方法，在背街小巷施划限时免费停车位，允许群众每天晚7点到次日早8点免费停车。这种停车位效果如何？记者进行实地探访。

长期以来，背街小巷停车难、停车乱一直是困扰城市管理的难点。怎么才能让群众既有地方停车，又能保证道路通畅？洛阳市城市管理局创新方法，在背街小巷施划限时免费停车位，允许群众每天晚7点到次日早8点免费停车。这种停车位效果如何？记者进行实地探访。

有了限时免费停车位，下班回家不再为停车犯愁

7日晚上8点左右，在西工区五岳路，甘泉园小区居民孙树伟下班回来后，把车停在路边，沿路望去，长长一排汽车紧贴道牙整齐停放。记者看到，地上并没有停车位，这么停不怕“吃罚单”吗？

“五岳路晚上7点到第二天早上8点免费停车，只要不超过这个时间段，不会被罚。”孙树伟说着，带记者来到五岳路南端。在这里，东半幅路面写着“起点，19:00—8:00限时停车”。向北400米，路面写着“终点，19:00—8:00限时停车”。

“我们小区车多位少，五岳路没划限时免费停车位前，我每天最愁的就是停车，停小区没车位，停路边怕被罚。”孙树伟说，现在大家下班开车回家，不再为停车问题犯愁了。

“施划限时免费停车位，有效缓解了五岳路周边居民停车难、停车乱问题。”西工区城市管理局执法大队负责人蒋旭鹏介绍，五岳路全长600多米，周边分布着多个老旧小区，停车难问题突出。上个月，洛阳市城市管理局经实地勘察，在该路段规划了400多米长的限时免费停车位。与普通停车位不同，限时免费停车位只标识起点和终点，不划固定车位线，车辆只能在规定时间内停放。