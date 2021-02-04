“志愿红”助力“党旗红” 共绘城市文明底色

“呦，‘二张’又‘出马’了，这次为的是咱社区的啥事儿？”昨日上午，在涧西区洛铜36号街坊的文化广场上，正带着孙子晒太阳的社区居民李锦川，远远地就看到了身穿志愿者红马甲的张世杰和张通志向他们走来。

“二张”宣传文明城市创建

“呦，‘二张’又‘出马’了，这次为的是咱社区的啥事儿？”昨日上午，在涧西区洛铜36号街坊的文化广场上，正带着孙子晒太阳的社区居民李锦川，远远地就看到了身穿志愿者红马甲的张世杰和张通志向他们走来。

79岁的张世杰和78岁的张通志都是党龄超过50年的老党员，因为同姓张，且总是结伴参与社区志愿服务活动，所以被大伙儿亲切地称为“二张”。

“你可说对了，赶紧来看看，咱洛阳现在正在创建全国文明典范城市，咱每个人都不能掉链子。”张世杰接过李锦川的话把儿，一边说着一边从手中抽出一张“文明洛阳共建共享”倡议书递了过去。李锦川还没接到，就被身边6岁的孙子调皮地“截了和”，他装模作样地认真看了起来。

“小家伙儿，你能看懂吗？”张通志笑着问。

“嗯，这上面就是说让我们不要乱丢垃圾，买东西要排队。”小朋友指着倡议书上配文的漫画，郑重其事地说。大伙儿纷纷向他伸出大拇指。