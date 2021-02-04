小区物业社区齐发力 这个老旧小区旧貌换新颜

涧西区西苑路洛耐东十九号街坊属于老旧小区，以前小区存在环境卫生差、飞线充电等“顽疾”。如今，小区物业联合社区，以党建为引领开展文明城市创建工作，令老旧小区换新颜。

涧西区西苑路洛耐东十九号街坊属于老旧小区，以前小区存在环境卫生差、飞线充电等“顽疾”。如今，小区物业联合社区，以党建为引领开展文明城市创建工作，令老旧小区换新颜。

28日上午，记者来到该小区看到，小区内干净整洁，非机动车有序停放，绿化带内的植被欣欣向荣，小区居民或健身或下棋，充满浓浓的生活气息。

说起眼前的变化，小区居民张站欣颇感自豪。“没想到老旧小区能换发新颜。”张站欣说，他们小区建于20世纪80年代，属于典型的老旧小区，他在此生活了15年，以前，小区存在垃圾遍地、车辆乱停乱放，楼道堆放杂物等问题。今年年初，洛阳国祥物业管理有限公司中钢洛耐项目进驻小区，小区物业联合社区，令小区面貌发生翻天覆地的变化。

清理楼道杂物、安装充电桩、补栽绿植……张站欣一一细数着小区物业和社区所做的工作。他说，楼道里有十来年没有打扫过，为给业主创造良好的生活环境，小区物业工作人员深入每一栋楼、每一单元，对楼道进行清扫。社区志愿者每周也要对小区卫生进行大扫除。