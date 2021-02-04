创新引领 实干担当 重振涧西辉煌——访涧西区委书记牛刚

涧西区委书记牛刚近日在接受记者专访时表示，作为老工业基地，涧西区将以市第十二次党代会精神为指引，主动作为、勇于创新，在建强副中心、形成增长极中展现新担当、干出新作为，打造“千亿强区”，重振涧西辉煌。

涧西区委书记牛刚近日在接受记者专访时表示，作为老工业基地，涧西区将以市第十二次党代会精神为指引，主动作为、勇于创新，在建强副中心、形成增长极中展现新担当、干出新作为，打造“千亿强区”，重振涧西辉煌。

“区委第一时间召开常委扩大会议，专题学习研讨市党代会精神，迅速掀起为期一个月的‘重振洛阳辉煌’大学习、大研讨活动。”牛刚表示，涧西区将进一步搞好结合转化，按照市党代会的部署要求，细化优化工作目标、任务、举措，确保各项工作落到实处。一是强化创新引领发展。将整个涧西作为一个创新平台来打造，营造发展环境、提升城市功能、集聚创新要素、鼓励创业创新。整合辖区大院、大所、大企业创新资源，依托国家级重点(工程)实验室等120家各类创新平台，加快建设科技产业社区。加快推进洛阳新材料及智能装备科创小镇建设，培育创新主体，打造人才洼地、创新高地。二是推动制造业高质量发展。立足涧西产业基础，紧盯新材料、氢能、储能等战略性新兴产业，优化产业布局。围绕打造千亿产业集群，支持一拖、中信、洛轴等大企业加大“三大改造”力度，不断做大规模、提升质量。加快推进氢沄(河南)新能源科技、国威科创新能源、航天工业科技云创新产业园等重大项目建设，推动制造业与数字经济融合发展，推动企业借“数”转型、乘“云”升级。三是强化文旅文创深度融合。打好“工业遗产牌”，统筹做好涧西特有的工业遗产传承保护，发挥老厂房、老建筑等红色工业资源优势，植入新业态、新模式，培育5G智能XR电竞未来乐园等文化产品。持续推进中钢洛耐、中信重工等爱国主义研学教育基地建设，讲好新时代“涧西工业文化故事”，吸引更多年轻人来涧西创业，加快建设青年友好型城市。四是托起群众美好生活。提升城市发展的温度，解决好“一老一小一青壮”问题，突出抓好智慧化居家养老，义务教育高质量均衡发展，打造职业技术培训基地，提升职业技能和就业水平。大力发展医疗健康事业，化解群众安置房建设遗留问题等。五是加强干部队伍建设。始终坚持把党的领导体现到各领域、各方面、各环节，建强高素质干部队伍，坚持严管厚爱相统一，树立科学激励导向，激发干部担当作为。

“涧西区将在市党代会精神指引下，争做创业创新的领跑者、制造业转型升级的样板者、文旅融合发展的先行者和转变作风、担当作为的示范者，全力打造‘千亿强区、首创之区、品质涧西’，为建强副中心、形成增长极作出涧西贡献！”牛刚说。（记者 孙自豪 见习记者 吕百营）