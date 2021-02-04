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涧西区南村社区为辖区49名居民发金戒指【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 20:00

　　“49名居民，全部发！”

　　发的啥？

　　“金戒指，5克多！”

　　为啥发？

　　“庆祝他们步入中年！”

南村社区居民领到金戒指

　　13日上午，洛阳涧西区南村社区为辖区内49名居民发了49枚金戒指，引得围观群众和网友羡慕不已：“现在搬到南村，还来得及吗？”

　　13日10时许，洛报融媒记者来到南村社区举行的“浓情重阳，孝亲感恩”重阳节主题活动现场，当天，南村社区为辖区内80岁以上老人准备了丰富的节目和礼品。活动中，南村社区还为崔丹丹等49名南村社区居民发了金戒指。

　　“男的发龙戒，女的发凤戒。”南村社区相关负责人说，每年，社区都会为可以享受南村社区福利的且年龄40岁的女性和年龄45岁的男性发黄金戒指，每个戒指的重量约5克，都是足金的。这项活动已开展近20年。

　　“为了庆祝他们步入中年，开启人生的新篇章。”该负责人说。

　　领到戒指的崔丹丹很开心：“以后就是四字开头的年龄了，不过领到社区送的戒指，还是很激动的。”

　　“我是家里最后一个领戒指的，父母和媳妇儿都领过了。”领到戒指的路银平笑容满面地说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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