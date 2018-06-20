洛阳评选出首届市级优秀企业家 杨骁参加活动并讲话

昨日，我市召开“重振洛阳辉煌 彰显企业担当”2021洛阳经济发展高峰论坛暨第一届优秀企业家颁奖典礼，评选出全市第一届优秀企业家。

昨日，我市召开“重振洛阳辉煌 彰显企业担当”2021洛阳经济发展高峰论坛暨第一届优秀企业家颁奖典礼，评选出全市第一届优秀企业家。其中，中信重工机械股份有限公司俞章法等10人获评杰出贡献型企业家，洛阳涧光特种装备股份有限公司杨根长等30人获评创新成长型企业家。

为宣传企业家先进典型，在全市加快营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，在市委人才工作领导小组领导下，市工信局等九部门从全市各产业范围内评选出杰出贡献型、创新成长型两类市级优秀企业家。市级优秀企业家实行届期制，每两年一届。

市委副书记、政法委书记、人才工作领导小组组长杨骁参加活动并讲话。他指出，企业家是洛阳高质量发展的中流砥柱，是实现重振洛阳辉煌的坚实脊梁。立足“十四五”奋斗目标，全市企业家应具备文化自豪感、历史责任感、现实紧迫感和工作责任感，要进一步弘扬企业家精神，带领企业实现新的跨越，为洛阳经济社会高质量发展汇聚强大力量。要主动融入全市发展大局，坚持“创新引领发展”主战略，为“建强副中心、形成增长极”奠定坚实基础。要树牢创新发展理念，提升企业核心竞争力和辐射带动力，努力在新一轮区域经济版图重构中重塑洛阳发展新优势。要承担更大社会责任，充分展现洛阳新时代优秀企业家风采和良好企业形象。市委市政府各部门要持续做好“六稳”“六保”工作，深入开展“万人助万企”活动，进一步优化营商环境，落实惠企政策，为企业发展提供更多支持和保障，让洛阳成为企业家创新创业的沃土。

当日活动还发起倡议，号召全市企业家勇当重振洛阳辉煌生力军，并举行“工业‘四新’赋能洛阳经济高质量发展”专家讲座。(记者 陈曦 通讯员 黄豫 张三保)