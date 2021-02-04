入职体检结果互认 洛阳在全省率先推行

以后找工作，只要半年内做过入职体检，用人单位就不能要求劳动者重复做。8日，洛报融媒记者从洛阳市人社局获悉，洛阳在全省率先推行常规入职体检结果互认政策，为劳动者节省求职成本。

以后找工作，只要半年内做过入职体检，用人单位就不能要求劳动者重复做。8日，记者从洛阳市人社局获悉，洛阳在全省率先推行常规入职体检结果互认政策，为劳动者节省求职成本。

推行常规入职体检结果互认，是国家和河南省、洛阳市进一步优化营商环境，更好服务市场主体的具体举措，可进一步降低就业创业门槛，减轻求职者负担。记者了解到，洛阳是全省第一个推行常规入职体检结果互认的城市，根据洛阳市人社局和洛阳市卫健委联合印发的《关于开展劳动者入职体检结果互认工作的通知》(简称《通知》)，从今年11月25日起，该政策已在全市范围内全面推行。

《通知》要求，用人单位常规入职体检须在全市范围内二级以上医疗机构或经县区卫生健康行政部门审批的健康体检机构进行，体检结果有效期6个月。有效期内，体检结果在全市范围内互认，用人单位不得要求劳动者重复体检。体检项目不全的，用人单位可根据岗位情况，要求劳动者加做新项目。

常规入职体检项目都有哪些？洛阳市人社局有关负责人介绍，不同用人单位、不同工作岗位对劳动者的身体和健康条件要求不同，因此《通知》没有规定具体的常规入职体检项目。

但是，这不代表用人单位可以随意扩大体检项目。为防止“过度体检”，《通知》要求，用人单位要根据拟招用劳动者的实际工作岗位，合理进行入职体检，不得违反法律法规规定开展入职体检项目。

对劳动者来说，常规入职体检结果互认政策有哪些好处呢？

首先，可节省求职成本。记者走访市区部分医院的健康体检中心了解到，目前常规入职体检项目包括内科、外科、眼科、口腔科、耳鼻喉科等科室检查，以及血常规、尿常规、肝肾功能等医学检验，还有腹部彩超、胸部数字化摄影等医学影像检查，一套检查下来，平均费用至少要200元。有的用人单位还可能要求劳动者做CT(电子计算机断层扫描)、传染病等检查项目，这样费用更高。常规入职体检结果互认政策的实施，不仅能减轻劳动者的经济负担，节省他们的时间和精力，还能防止重复体检造成医疗资源浪费。

其次，对劳动者身体有益。有些体检项目如果短期内多次做，会对身体健康造成一定的影响。

用人单位不执行怎么办？洛阳市人社局有关负责人说，如果劳动者在求职中发现，有用人单位不执行常规入职体检结果互认政策，可向全市各级劳动保障监察机构投诉举报。如果发现医疗机构或健康体检机构出具虚假体检报告，可向全市各级卫生健康主管部门投诉举报。(记者 牛鹏远 通讯员 李帆 申富国)