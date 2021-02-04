洛阳市科技图书馆是否对公众开放？科技局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市科技图书馆(河科大图书馆)是否对社会人员开放？开放时间怎么规定？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳市科技图书馆(河科大图书馆)是否对社会人员开放？开放时间怎么规定？

市科技局回复：根据职能划分，洛阳市科技图书馆(河科大图书馆)隶属河南科技大学管理。

一、图书馆面向社会人员开放。其中：校内读者凭本人一卡通刷卡入馆，校外读者(洛阳市居民)凭自己的社会读者借阅证刷卡入馆，或出示阅览证即可入馆。

二、图书馆建有官方网站(https://lib.haust.edu.cn/)，开馆时间(https://lib.haust.edu.cn/category24/index.shtml)、入馆指南(https://lib.haust.edu.cn/category10/index.shtml)等您可查阅相关规定，也可电话咨询(0379-64231738)。

三、目前我市处于常态化疫情防控期间，河科大作为人员集聚和教育场所，需严格按照疫情防控需要，对入校人员查验健康码、行程码等相关信息。

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