洛阳：“四治融合”重心下移 基层治理良性发展

实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。市第十二次党代会指出，要深化自治、法治、德治、智治“四治融合”，完成全国市域社会治理现代化试点任务，着力打造具有洛阳特色的社会治理新模式。

我市积极推进村(社区)智慧安防建设

“这根电线杆底部，被大雨冲刷得半边都没土了，有安全隐患。”近日，新安县石寺镇芦家沟村的网格员郭小婷用手机拍摄后，将隐患照片上传至该县综治中心信息指挥平台，寻求最快的解决办法。

这样的场景是我市深化网格化服务管理，推进全国市域社会治理现代化试点工作的一个缩影。

实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。市第十二次党代会指出，要深化自治、法治、德治、智治“四治融合”，完成全国市域社会治理现代化试点任务，着力打造具有洛阳特色的社会治理新模式。

今年，我市与时俱进加强、创新社会治理，持续深化网格化管理服务，科学划分网格，健全组织，不断充实网格员队伍，积极打造“多网合一、一网多能”的全科网格，建强了“综治中心+网格化+信息化”三大基础工程。

“目前，我市已实现公共视联网系统市、县、乡、村四级全覆盖，综治信息平台市、县、乡三级全覆盖，村(社区)智慧安防建设稳步推进。”市委政法委有关负责人介绍，我市通过整合基层服务管理资源，有效推动了社会治理向“最后一公里”延伸。下一步，我市将以“三零”创建为契机，深入推进更高水平平安洛阳建设，常态化开展扫黑除恶斗争，以“三清两建”助推乡村治理提质增效，确保圆满完成全国市域社会治理现代化试点任务。

市第十二次党代会提出，要发挥群众组织和社会组织作用，推动社会治理重心下移，实现政府治理与社会调节、居民自治良性互动。

城区老旧小区治理作为社区治理的一部分，日益成为城市建设与管理的难点问题。今年，老城区加快构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，采取“先服务、后收费”模式，兜底老旧小区物业服务工作，不断改善人居环境，目前已为198个老旧小区提供人防、技防、卫生保洁等服务。同时，老城区还采取以小区民情恳谈会、事务协调会、工作听证会等形式，促进多方单位协商共治，推动构建物业企业党组织与社区党组织、居民委员会、业主委员会“四位一体”的工作格局，有效提升群众自我管理、自我服务、自我教育、自我约束能力。

前不久，高新区人民法院成立了“人大代表调解工作室”，使人大代表监督触角延伸至法院一线。人大代表利用熟知社情民意的优势，帮助法院高效化解矛盾纠纷。这是我市坚持创新发展新时代“枫桥经验”又一生动实践。

加快推进基层社会治理现代化必须坚持创新发展新时代“枫桥经验”。市第十二次党代会指出，要坚持和发展新时代“枫桥经验”，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。

该负责人表示，今后将继续发挥党的政治优势，始终把党的领导与“枫桥经验”基本精神紧密结合起来，坚持以创新引领发展，在创新社会治理中坚持走群众路线，用脚步丈量民情，在密切党群干群关系上下功夫，点对点、面对面地做群众工作，把以人民为中心的发展思想落实到关心每一件“关键小事”、解决每一个具体纠纷上，做到治理过程让群众参与、治理成效让群众评判、治理成果让群众共享，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。（记者 申利超 通讯员 张继峰 文/图）