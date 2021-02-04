洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：“四治融合”重心下移 基层治理良性发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 08:24
我市积极推进村(社区)智慧安防建设

　　“这根电线杆底部，被大雨冲刷得半边都没土了，有安全隐患。”近日，新安县石寺镇芦家沟村的网格员郭小婷用手机拍摄后，将隐患照片上传至该县综治中心信息指挥平台，寻求最快的解决办法。

　　这样的场景是我市深化网格化服务管理，推进全国市域社会治理现代化试点工作的一个缩影。

　　实现治理体系和治理能力现代化，是洛阳现代化建设的重大任务。市第十二次党代会指出，要深化自治、法治、德治、智治“四治融合”，完成全国市域社会治理现代化试点任务，着力打造具有洛阳特色的社会治理新模式。

　　今年，我市与时俱进加强、创新社会治理，持续深化网格化管理服务，科学划分网格，健全组织，不断充实网格员队伍，积极打造“多网合一、一网多能”的全科网格，建强了“综治中心+网格化+信息化”三大基础工程。

　　“目前，我市已实现公共视联网系统市、县、乡、村四级全覆盖，综治信息平台市、县、乡三级全覆盖，村(社区)智慧安防建设稳步推进。”市委政法委有关负责人介绍，我市通过整合基层服务管理资源，有效推动了社会治理向“最后一公里”延伸。下一步，我市将以“三零”创建为契机，深入推进更高水平平安洛阳建设，常态化开展扫黑除恶斗争，以“三清两建”助推乡村治理提质增效，确保圆满完成全国市域社会治理现代化试点任务。

　　市第十二次党代会提出，要发挥群众组织和社会组织作用，推动社会治理重心下移，实现政府治理与社会调节、居民自治良性互动。

　　城区老旧小区治理作为社区治理的一部分，日益成为城市建设与管理的难点问题。今年，老城区加快构建人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，采取“先服务、后收费”模式，兜底老旧小区物业服务工作，不断改善人居环境，目前已为198个老旧小区提供人防、技防、卫生保洁等服务。同时，老城区还采取以小区民情恳谈会、事务协调会、工作听证会等形式，促进多方单位协商共治，推动构建物业企业党组织与社区党组织、居民委员会、业主委员会“四位一体”的工作格局，有效提升群众自我管理、自我服务、自我教育、自我约束能力。

　　前不久，高新区人民法院成立了“人大代表调解工作室”，使人大代表监督触角延伸至法院一线。人大代表利用熟知社情民意的优势，帮助法院高效化解矛盾纠纷。这是我市坚持创新发展新时代“枫桥经验”又一生动实践。

　　加快推进基层社会治理现代化必须坚持创新发展新时代“枫桥经验”。市第十二次党代会指出，要坚持和发展新时代“枫桥经验”，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。

　　该负责人表示，今后将继续发挥党的政治优势，始终把党的领导与“枫桥经验”基本精神紧密结合起来，坚持以创新引领发展，在创新社会治理中坚持走群众路线，用脚步丈量民情，在密切党群干群关系上下功夫，点对点、面对面地做群众工作，把以人民为中心的发展思想落实到关心每一件“关键小事”、解决每一个具体纠纷上，做到治理过程让群众参与、治理成效让群众评判、治理成果让群众共享，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。（记者 申利超 通讯员 张继峰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·险！他的脖子被一根钢丝贯穿……
  • ·他突然频繁眨眼睛 他突然眼屎糊眼睛 都中招干眼症！
  • ·89岁老人急着做血液透析 可“生命线”被卡住了
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 新建学校公布！洛阳高中外迁建设最新消息
  • 周王城广场增添新景观！3000多年前周...
  • 瀍河陇海铁路桥至朱樱湖段治理效果显...
  • 洛阳组建9个驻点招商组 着力引进大项...
  • 徐衣显赴中石化和中国民航对接工作
  • 每天坚持陪10岁儿子跑步 洛阳这对“硬...
  • 国道207孟州至偃师黄河大桥即将建成通车
  • 洛阳实施城市活力提升工程 吸引青年爱...
  • 中原节能环保产业园项目加快推进【组图】
  • 江凌调研隋唐洛阳城保护展示、老城历...
    		•
    百姓呼声
    兴洛湖乐道上为何有小火车运行？ 官方回应
    网友建议：在拆迁过程中保留一些城中村
    精彩图片
    山药丰收季 土里“淘金...
    洛阳恒乐养殖公司：养...
    洛阳市社区运动会全面展开
    伊水游园唐韵段：市民...
    精彩热帖

    朱樱塔冬景

    游隋唐园随拍

    龙门石窟

    非洲草原猴
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605