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逃犯藏进衣柜玩起“躲猫猫” 柜外拖鞋出卖了他
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 17:29

　　6日，汝阳县公安局民警说了一件事儿，近期他们在对一起涉嫌诈骗案件的犯罪嫌疑人王某实施抓捕时，对方耍小聪明躲进了衣柜里，可是柜外的一双拖鞋出卖了他。

　　今年3月，汝阳县公安局刑警大队民警宋宏鹏与同事侦破一起利用虚拟拨号设备实施诈骗的案件，先后抓获赵某磊和赵某博两名犯罪嫌疑人，其同伙王某听到风声潜逃。

　　为尽快抓获王某，办案民警一边联系王某的家属做规劝工作，一边协同其他部门同事寻找王某的下落。11月下旬，他们发现了王某的蛛丝马迹，对方潜藏在洛阳某小区。

　　11月25日，宋宏鹏与同事华鹏飞、郭佳鑫等人赶赴该小区，以物业的名义敲开门，挨个房间搜查发现屋内只有两名男子，均排除是王某。民警核实确认王某在此居住且未出门，难道还能插翅而逃不成？民警又到各个房间搜查，搜查至较小一间卧室时，看到衣柜下方有一双拖鞋，民警顿感蹊跷，拉开柜门一看不当紧，一名穿着秋衣秋裤的男子蜷缩在里面，此人正是王某。

　　原来，王某为逃避公安机关打击，找借口借住在朋友家里。当日，民警前来实施抓捕，毫不知情的朋友打开房门之后，王某情急之下躲进了衣柜，终究逃不过被抓的命运。目前，王某已被刑事拘留，此案正在进一步调查。(记者 魏巍 罗红涛 通讯员 袁胜洋)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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