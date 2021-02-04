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可以退钱了！2022年度个人所得税专项附加扣除开始确认
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 10:43

　　@洛阳人，2022年度个人所得税专项附加扣除开始确认啦。纳税人可以登录个人所得税App进行修改、确认。

　　2022年个人所得税专项附加扣除开始确认

　　专项附加扣除的信息需要纳税人每年提交一次。2022年需享受专项附加扣除的纳税人，要在今年12月对信息进行确认或修改，若信息无变动，只需在2021年基础上确认即可。

　　特别提醒，即使你的信息没有变化，建议最好还是核对下自己的信息是否填写正确。那如何具体操作呢？这里已经为大家整理好了。

　　首先请先下载好“个人所得税”app

　　手机端确认情形操作

　　情形一：2022年的专项附加扣除信息若无变动，只需在2021年基础上确认即可。

　　①打开个人所得税APP首页，选择了解一下或专项附加扣除填报选择一键带入，再选择扣除年度2022。如下图——

　　②依据提示“将带入2021年度信息，确认是否继续?”或者“您在2022年度已存在专项附加扣除信息。如果继续确认，将覆盖已存在的专项附加扣除信息!”，确认后点击确定。如下图——

　　③打开待确认状态的专项附加扣除，核对信息：如有修改可以点击修改，信息确认后点击一键确认。(注意：如有“已失效”状态的信息，则需先删除之后才能点击“一键确认”)

　　④点击一键确认后，信息则提交成功。不需要重复确认，否则之前确认的信息会显示已作废，系统会以最新确认的信息为准。

　　用户可以在确认之后在APP中点击首页，选择专项附加扣除填报，选择扣除年度2022查看已提交的信息，如有变动可以选择作废或修改。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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