洛阳市政府系统开展“三转三优”行动 推出27项具体举措

记者从3日召开的洛阳市政府党组(扩大)会议上获悉，为深入学习贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神，巩固拓展党史学习教育成果，进一步激发党员干部奋斗热情，洛阳将在政府系统全面开展转观念、转职能、转作风、优效能、优服务、优创新“三转三优”行动。

记者从3日召开的洛阳市政府党组(扩大)会议上获悉，为深入学习贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神，巩固拓展党史学习教育成果，进一步激发党员干部奋斗热情，洛阳将在政府系统全面开展转观念、转职能、转作风、优效能、优服务、优创新“三转三优”行动。

根据会议审议通过的《洛阳市人民政府关于开展“三转三优”行动的实施方案》(以下简称《方案》)，“三转三优”行动分四个阶段进行，2021年12月6日至12月10日是宣传发动、制定方案阶段。2021年12月11日至12月31日为深入学习、开展讨论阶段。2022年1月1日至2022年9月30日是边查边改、深入实施阶段。2022年10月1日至12月31日为建章立制、总结提升阶段。《方案》坚持从问题入手、从难点处突破，逐条逐项制定工作措施，精准提出6个方面重点任务、27项具体举措。

解放思想转观念方面，《方案》提出开展思想解放大讨论、坚持“走出去”考察取经、引进智慧型“外脑”、做好“成果转化”文章等4项举措。其中提到，结合洛阳发展实际，市、县两级分批次选派优秀干部赴京津冀、长三角、珠三角等经济发达地区挂职锻炼、跟班学习。

深化改革转职能方面，《方案》提出实施清单式管理、推进下沉式赋能、创新动态化监管等3项举措。其中提到，2022年6月底前，编制公布行政许可事项清单，逐项明确设定依据、实施机关、许可条件、办理程序、办理时限、适用范围、中介服务及收费标准等要素。2022年12月底前，制定行政许可事项清单管理办法，坚决清理清单之外违规实施的变相许可，严防以备案之名行审批之实。全市有监管职责的42个部门要开展“双随机、一公开”和“重点监管”事项清单梳理工作，规范监管职责，实现清单之外无事项。

务实高效转作风方面，《方案》提出要“定减控快”精文减会、“深实简效”开展调研、“学比亮晒”提升能力、走深走实群众路线、“三查三改”转变作风等5项举措。其中明确，要“定”好年度红线目标，确保会议、文件“只减不增”；“减”少发文办会数量，倡导“多会合一”；“控”制文件篇幅、会议规模；“快”速运转公文，全面推行电子公文OA系统，公文平均办结时限压缩到2个工作日。开展2次作风问题大排查活动，通过“对照查”“开门查”“互相查”“动态查”，重点查工作纪律“慵懒散”，着力改进精神状态；查服务态度“生冷硬”，着力改进工作方式；查落实工作“推拖绕”，着力改进考评机制。

提标提质优效能方面，《方案》提出严格落实“13710”工作制度、开展机关标准化建设行动、实施政务服务流程再造行动、实施权力运行规范管理行动等4项举措。其中明确，全面推行“不见面”办事，拓展“互联网+政务服务”，提供“24小时不打烊”在线政务服务。2022年6月底前建成政务服务APP移动端，推动60种高频电子证照全国标准化应用，在更大范围实现“一网通办”。

利企便民优服务方面，《方案》提出完善12345便民热线、推进“水电气暖”一窗受理、建立“有事请找我”服务专区、深化不动产登记改革、提高企业开办效率、改进办税缴费方式、深化企业投资项目承诺制等7项举措。其中提出，分类归并12345便民热线，2022年3月底前完成全市除紧急热线外的政务服务热线并轨，实现“12345”一号对外。完善政务服务大厅诉求解决机制，设立服务专区，建立办理台账，跟踪办理结果。2022年6月底前全面实施新建商品房联合验收、限时验收，实现“交房即发证”。

协同联动优创新方面，《方案》提出开展“创新能力大提升”活动、创新资源配置方式、创新政府决策机制、创新行政执法机制等4项举措。其中提出，提请政府研究的重大决策事项，必须做到三个100%，即100%经过合法性审查，100%履行公众参与程序，100%听取专家论证，确保每一项决策都于法周延、于事有效。探索推行“小错免罚”、轻微违法“首错不罚”执法机制，开展直播式执法，提高执法透明度、公信力。

洛阳市政府办公室负责人表示，开展“三转三优”行动，旨在全面解决政府系统存在的思想陈旧、作风不实、质效不高、动力不足等突出问题，全面建设出彩政府，为建强副中心、形成增长极、重振新辉煌作出新的更大贡献。将把各级各部门“三转三优”行动开展情况纳入政府重点督查事项，组织开展专项督查、定期通报，确保以“转”促“优”、真“转”真“优”。(记者 孙自豪)