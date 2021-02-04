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再增绿35万亩！2022年洛阳国土绿化方案出台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 19:13

　　众人拾柴火焰高，众人植树树成林。又是一年造林季，当下，河洛大地已然拉开大规模国土绿化的大幕。在黄河岸边，在荒山荒坡，在农村“四旁”，在矿区修复一线，处处都有热火朝天植苗增绿的行动。

　　日前，《2022年度森林洛阳建设暨科学开展国土绿化行动实施方案》正式出台。今冬明春，洛阳将聚焦推动黄河流域生态保护和高质量发展，坚持科学绿化的理念，以扩绿、提质、增效为基本要求，充分挖掘适宜造林绿化的空间，把优化结构、提升质量、确保成效贯穿于科学绿化全过程，计划完成营造林35万亩，进一步提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力。

　　按照要求，今年年底前要完成年度绿化任务的60%，明年4月底前全面完成人工造林、封山育林任务，在明年8月底前完成飞播造林任务，为洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”筑牢坚强生态屏障。

　　【沿黄绿化】

　　在巩固沿黄绿化成效、提升绿化品质的基础上，与国家储备林建设相结合，以小浪底库区周边、沿黄生态大道沿线的荒山困难地为重点，高标准营造水源涵养林、水土保持林、沿黄景观林，做到见缝插绿，宜绿尽绿。

　　建设任务：高标准实施沿黄绿化1.3万亩。

　　【荒山困难地造林】

　　坚持“因地制宜、适地适树、集中连片、规模治理”原则，以主要廊道、河流沿线及伊川万安山，洛宁苇山，汝阳紫罗山、云梦山，宜阳豁子山等荒山困难地绿化为重点，宜林则林、宜果则果，营造水土保持林、风景林、经济林，兼顾生态效益、经济效益和景观效果。在洛河、伊河、汝河沿线，故县水库、陆浑水库周边等南部四县适宜区域实施飞播造林、封山育林，增强生态防护功能，建设南部生态屏障。

　　建设任务：实施荒山困难地造林14.2万亩。

　　【廊道绿化巩固提升】

　　按照“立体配置、树种优化”的要求，结合“四好农村路”建设，因地制宜、科学搭配栽植树种，打造多树种混交的绿色长廊。对尧栾西高速、济洛高速、二广高速、沿黄生态大道等已绿化路段实施巩固完善，进一步提升绿化效果。

　　建设任务：实施廊道绿化巩固提升0.4万亩。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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