洛阳拆除绿化带老旧护栏 让市民享受更多“绿色福利”【视频】

日前，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，该局正在开展“拆栏透绿”行动，对城市绿化带内的老旧、破损护栏进行集中拆除，通过“微改造”释放更多绿色福利。

日前，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，该局正在开展“拆栏透绿”行动，对城市绿化带内的老旧、破损护栏进行集中拆除，通过“微改造”释放更多绿色福利。

昨日，在瀍河区安居路，绿化工人们正在拆除机非车道间的绿化带护栏，随着老旧护栏被拆下，绿化带内的小叶女贞和红叶石楠像打开了“枷锁”，阳光下枝叶更舒展，仿佛在向行人招手。

洛报融媒记者看到，拆下的竹制护栏绿漆斑驳，有的竹片已经断裂。从此路过的市民孙毅也注意到这一幕，他说：“护栏一拆，绿化带更漂亮，跟周围环境更和谐了。”

不仅是安居路，最近一段时间，细心的市民会发现，市区不少道路绿化带的护栏都不见了，摆脱“束缚”的花草敞开了怀抱，释放着盎然生机。