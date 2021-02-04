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近2.8万元被追回　“00后”姑娘送来“长得帅 破案快”锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 19:13

　　5日上午，看着写有“长得帅　破案快”的锦旗，办案民警王栋忍不住笑起来，这是“00后”姑娘小张送来的，前不久她被网友骗了近2.8万元，民警将人抓获追回赃款。

　　今年8月下旬，小张来到西工公安分局洛北派出所报警称，其遭遇了网络诈骗。值班民警王栋了解到，小张是一名“00后”，在某平台做主播。去年7月，她在我市一酒吧认识一名叫伦某的男子，对方是广东人，来洛旅游，双方互加了微信好友。今年7月，伦某拉拢小张合伙做水果生意，销售葡萄和芒果，伦某负责进货和销售，让小张也在直播卖货，利润俩人来分。小张涉世未深，加上与伦某认识时间不短，放松了警惕，先后分3次给伦某转账近2.8万元，用于进购水果。不料，伦某以结算货款需要时间等为由，不给小张分红，后期干脆联系不上，她怀疑被骗，遂求助于警方。

　　王栋与同事张政、冯一调查发现，伦某为广东肇庆人，先后赶往肇庆和伦某工作所在地深圳，均未找到伦某的下落，又做伦某父母的思想工作，劝伦某尽快投案自首。“我们通过家属与伦某联系上，也劝他尽快自首。”王栋说，11月27日，伦某来到洛阳投案自首，并将钱退还受害人。鉴于伦某主动投案，且积极退赃，公安机关对伦某采取取保候审。

　　随后，小张送来“长得帅　破案快”的锦旗表示感谢。王栋说，他们收到过不少群众送的锦旗，这样富有创意的锦旗还是头一次收到，感觉挺出乎意料的。(记者 魏巍 通讯员 张国锋 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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