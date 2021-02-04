收藏！12月，洛阳市图书馆“文化课表”来了

青年人走进音乐会，亲子家庭看一场经典电影或听一场名著导读，对科技、文化感兴趣的市民，还可以到此体验AR创意摄影，听一听河洛文化的主题讲座……
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12月是“全民读书月”，为进一步倡导全民阅读，建设书香洛阳，洛阳市图书馆推出丰富文化活动，邀您共赴一场温暖阅读盛宴。
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（记者 李冰 见习记者 谢娜娜 通讯员 张炜）
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