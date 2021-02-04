祝福！洛阳高校一对“学霸”情侣双双保研

这两天，洛阳高校一对“学霸”情侣双双被保研引发关注。网友们纷纷点赞：“不仅成绩好，颜值还高，祝福啦……”

这两天，洛阳高校一对“学霸”情侣双双被保研引发关注。网友们纷纷点赞：“不仅成绩好，颜值还高，祝福啦……”

3日下午，洛报融媒记者采访了这对学霸，两人均是河南科技大学材料科学与工程学院大四学生。女生叫冯雪可，老家商丘，被保研至西北工业大学；男生叫高世祺，老家周口，被保研至天津大学。

关于“打怪升级”

在常人眼中，保研似乎是遥不可及的话题。受访时，这对学霸分享了自己“打怪升级”之路。

“课前预习，课上专注听讲，记录重点，遇到问题要趁热打铁，一下课就把这个点钻研透，这样能提高效率，加深全面理解。”冯雪可说，每次上课时，两个人都坐在前两排，保证听课质量，做作业时遇到不会的就向老师求教，之后认真思考总结，举一反三。

为了学好知识体系相对复杂的焊接专业，冯雪可和高世祺都摸索出适合自己的“攻关”窍门，他们在学习中互相配合，互相努力。

“从大三开始准备保研，起初是两手准备，对时间和课程进行了详细规划。”高世祺说，寒假的时候开始全力以赴系统学习数学。大三下学期，他把更多的精力投入专业课的学习，积极为夏令营和面试做准备。

冯雪可表示，保研成功，做好以下几方面很重要：认真学好每门课，认真对待期末考试，努力提升自己的平均学分绩点；多参加一些含金量高的比赛，为保研锦上添花；要努力学习好英语，争取高分考取英语等级证书；做好学习规划，养成良好的学习习惯，劳逸结合，保持一个积极向上的心态。