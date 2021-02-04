洛阳成立新型文化产业研究中心【视频】

新型文化产业研究中心由河南大学新闻与传播学院、河南科技大学人文学院、洛阳广电传媒集团共同建立，将秉持优势互补、互惠互利、相互促进、共同发展的宗旨，深入挖掘河洛文化丰富内涵，研发具有广电属性的文创产品、文艺精品，讲好河洛文化故事。

新型文化产业研究中心由河南大学新闻与传播学院、河南科技大学人文学院、洛阳广电传媒集团共同建立，将秉持优势互补、互惠互利、相互促进、共同发展的宗旨，深入挖掘河洛文化丰富内涵，研发具有广电属性的文创产品、文艺精品，讲好河洛文化故事。

洛报融媒记者从现场获悉，该中心将依托河南大学新闻与传播学院、河南科技大学人文学院优势学科群，以新型文化产业研究、河洛文化和中国文化对外传播为主要研究方向，整合多学科力量，汇集国内外优秀人才，力争建成国家新型文化产业研究领域的重要咨询机构、新型文化产业发展领域的一流智库及具有中国特色的高水平学术研究中心和校企合作基地，为洛阳打造聚合创新资源的平台城市以及建设青年友好型城市贡献力量。

同时，该中心将结合洛阳丰厚的历史文化资源，打造洛阳文旅品牌，用创意抢占文旅融合“新风口”，促进文化旅游融合发展，赋予洛阳全新的城市形象，巩固和加大洛阳在全国及世界的影响力，促进更多青年来洛阳进行就业、创业。(记者 智慧 见习记者 谢娜娜 文/图)