洛阳如何加快拥抱数字经济新蓝海？行业专家建议“两手抓”

数字经济大潮已经奔涌而来。如何把握数字化机遇、应对数字化挑战？昨日，市委理论学习中心组围绕数字经济发展举行集体学习(扩大)会。360集团创始人、董事长周鸿祎和华为高级副总裁、数字转型首席战略官车海平应邀来洛，分别围绕数字化安全和数字经济做专题报告。

数字经济大潮已经奔涌而来。如何把握数字化机遇、应对数字化挑战？昨日，市委理论学习中心组围绕数字经济发展举行集体学习(扩大)会。360集团创始人、董事长周鸿祎和华为高级副总裁、数字转型首席战略官车海平应邀来洛，分别围绕数字化安全和数字经济做专题报告。

数字化趋势，机遇和挑战并存

数字化是未来发展的趋势。周鸿祎认为，数字文明新时代有着“一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务”的特征，其本质是软件重新定义整个世界。

“未来，借助网络空间，万物互联，社会运转、政府管理、老百姓的衣食住行等都将成为数据架构聚合在网络平台上，不仅便利了人们的生活，也将加速社会的发展。”周鸿祎说，未来不会再区分传统企业和数字企业，所有企业都会是数字企业。

数字化给我们带来便利的同时，也带来了威胁和挑战。一方面，网络威胁将超越传统安全威胁，成为数字时代最大的威胁，影响国家安全、国防安全、经济安全、社会安全乃至人身安全。另一方面，数字化面临的安全问题更为复杂：云安全、大数据安全、物联网安全、终端安全、供应链安全、通信安全将是六大基础安全问题，此外还包括工业互联网、车联网、数字金融、能源互联网、数字政府、智慧城市等更加复杂的安全场景。

在他看来，“一切皆可编程”意味着漏洞无处不在。网络威胁大大超越传统安全的威胁，成为数字时代最大的威胁。网络攻击的目标、手法、布局、挑战、造成的危害都突破常规，供应链攻击、勒索攻击、工控设备攻击等各种新攻击手段不断刷新想象。

应对网络威胁，打造洛阳新一代数字安全能力体系

“未来安全无小事，数字化面临的安全问题更为复杂。”在周鸿祎看来，要解决数字化带来的复杂安全问题，需要构建和守护网络空间命运共同体，形成体系化的解决方案，要用数字化思维重塑网络安全，建立面向数字化的安全能力体系显得至关重要。

他认为，打造面向数字化的安全能力体系，需要新战法、新框架、新技术和新能力，形成面向数字化的安全体系，为数字文明新时代保驾护航。

此次，360集团与洛阳市的合作中，最重要的一项就是打造洛阳新一代数字安全能力体系，形成动态防御、主动防御、纵深防御、精准防御、整体防护和联防联控的安全能力体系，保障城市数字化建设的安全稳定运行。

数字技术将引领新的工业革命

随后，车海平以《平台塑形供给升级生态加速数字经济》为题做了发言，从数字经济在宏观层面的认知、行业数字化及企业数字转型、供给侧平台与数字化生态、区域数字经济发展合作等方面解说了数字经济。

车海平从国家战略、各国数字化进程、数字经济的概念与核心以及数字经济潜力等方面阐述了对数字经济的认知。

“新的生产要素和生产关系重构，驱动数字经济的发展。”车海平提出，数字经济有5个特征：数据成为驱动经济发展的关键，数字基础设施成为新的基础设施，数字素养成为对劳动者和消费者的新要求，供给和需求的协同界限日益模糊，人类社会、数字世界和物理世界日益融合。

他提出，数字经济已纳入历史视野，数字技术将引领新的工业革命，智能社会正在到来。他预测，企业数字化转型将是一场全局优化的进程，正在从办公协同、企业管理、交易环节的转型，向价值创造源头的生产端、供给侧、创新制造环节的数字化转型推进。未来，企业各业务环节数字化后，基于数据可实现从感知到预测，再到优化和决策的场景化应用，能实现从设计、仿真、制造，再到运行和维护等流程再造，可以帮助企业无缝贯穿业务的全生命周期。（记者 李东慧 见习记者 吕百营）