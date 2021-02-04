市民刷单被骗20余万 洛阳民警及时出击追回14余万元【视频】

“真没想到，亏了民警出手及时，才能追回这么多钱！”11月16日，洛宁县城郊乡李某和家人带着两面锦旗、感谢信来到洛宁县公安局，向办案民警致谢。

“真没想到，亏了民警出手及时，才能追回这么多钱！”11月16日，洛宁县城郊乡李某和家人带着两面锦旗、感谢信来到洛宁县公安局，向办案民警致谢。

事情要从几个月前说起。今年6月18日，李某收到一条刷单短信后，按照提示进行刷单，结果先后被骗了20余万元，于是向洛宁警方报案。

刑警五中队民警刘爱旗、张文豪接报警后，立即开展调查工作。他们调查发现，受害人的钱款打入4个银行账户后，很快被分多次转入其他银行账户，随后，这些钱款又被多级转账。

这是嫌疑人惯用的“洗钱”伎俩，让警方难以追查钱款去向。刘爱旗、张文豪先在反诈部门配合下，紧急冻结了涉案的银行账户。

面对上万条转账记录，刘爱旗和张文豪加班加点对这些转账记录逐一进行核对，追寻受害人被骗钱款的下落。涉案银行账户牵涉到外省市多起案件，在追寻到这些钱款下落后，他们又与多家银行和陕西、四川警方沟通钱款返还手续，先为受害人追回了2万余元被骗钱款。但是，受郑州特大洪灾、新冠疫情和部分银行对于钱款返还规定的影响，剩余涉案钱款未能返还给受害人。

此后，刘爱旗和张文豪都调换了工作岗位，但他们一直记挂着李某被骗钱款返还的事宜。10月下旬，李某被骗的钱款达到了银行返还的条件，张文豪第一时间前往洛阳市公安局反诈中心，为李某办理了相关手续，又为他追回十余万元。至此，李某被骗的20余万元，成功追回了14余万元。目前，本案正在进一步办理。(记者 郭秩铭 金曦 通讯员 张伯伟)