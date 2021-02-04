伊川县白沙镇白沙村依托当地传统建筑探索古村落发展之路

“不出村就能找到工作，既能挣工资，还不耽误照顾家里。”17日，在伊川县白沙镇白沙村一家手套加工厂内，57岁的尤素存正在缝纫机前忙碌着。对于这份工作，她很满意。

“不出村就能找到工作，既能挣工资，还不耽误照顾家里。”17日，在伊川县白沙镇白沙村一家手套加工厂内，57岁的尤素存正在缝纫机前忙碌着。对于这份工作，她很满意。

该手套加工厂由白沙村返乡乡贤唐俊毅创办，主要加工防静电PU手套，目前日产量在1万双左右，提供就业岗位130多个。

除了手套加工厂，白沙村还有非标门生产厂、钢化玻璃厂、电子厂等。

白沙村位于伊川县东南部，为白沙镇政府所在地，全村有33个居民小组，现有居民9900多人，其中少数民族400多人。近年来，白沙村通过多种形式开展民族团结进步创建，以产业发展带动各族群众共同致富。今年上半年，该村被命名为“河南省民族团结进步示范村”。

走进白沙村兴隆街，沿街店铺林立，白沙羊肉汤、白沙火烧馍等当地名吃摊(店)前排着长队。该村党支部书记王进刚介绍，白沙自古就是通往汝州、汝阳、嵩县、登封的枢纽，明清时商贾云集，十分繁华。如今当地靠做小吃生意发家的个体户就有500余家。据不完全统计，在洛阳市区及周边地区，挂“白沙羊肉汤”门头的饭店超过300家。

作为古村落，白沙村现存传统建筑118处，如自由县县衙旧址、自由县立师范学校旧址、东寨门、古戏楼、山陕会馆等。其中，自由县县衙旧址是一座四合院，建于清代，现存临街门面房、东西厢房、上房和后院窑洞，后院窑洞三窑互通，设计巧妙。2018年，该村入选第五批河南省传统村落名录。

为保护历史文化遗存，白沙村已经开始了古村落发展的探索。王进刚说：“这些老建筑，可都是我们的宝贝。我们不仅要保护好它们，更要变‘乡愁’为‘乡恋’，做好活化文章，吸引更多乡贤返乡创业，带动更多村民致富增收。”（记者 郭飞飞 尹红磊 通讯员 王欢欢 韦亿兵）