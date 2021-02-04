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徐衣显到市发改委调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.18 08:41

徐衣显在市发改委调研时强调
贯彻新发展理念 深化高质量变革
加快洛阳中原城市群副中心建设

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显到市发改委调研，与机关干部职工一起学习党的十九届六中全会和省、市党代会精神，研究经济工作重点举措，强调要对标“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”目标，发挥发改系统管宏观、谋全局、抓大事重要职能作用，以各项工作高质量推动洛阳发展高质量。

　　徐衣显首先到市发改委部分科室走访，与机关干部深入交流，了解日常工作情况。随后，徐衣显主持召开座谈会，听取市发改委工作汇报和意见建议。他强调，市发改委抓规划、抓改革、抓项目、抓效能，推动经济社会全面发展，做了大量卓有成效的工作。同时，要对标建强副中心、重振新辉煌，在研究谋划、统筹调度、“放管服效”改革、督导落实等方面进一步改进提升。

　　围绕进一步做好发展改革工作，徐衣显强调了六点意见。一要增强“政治性”，始终做到对党绝对忠诚。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、提高“政治三力”，在走好以创新引领发展之路上当好排头兵。二要提升“前瞻性”，科学研判经济政策走势。锚定万亿级目标，精准研判经济政策，把握宏观大势、研究发展趋势、分析微观走势，提出更多前瞻性战略构想、发展规划，解决结构性矛盾和体制机制性障碍，激发经济发展活力。三要把握“全局性”，扎实做好战略举措研究。抓住国家重大战略机遇，跳出洛阳看洛阳，统筹谋划生产力布局、产业发展规划、科技创新驱动，超前谋划重大平台、重大工程、重大项目，优化高质量发展“路线图”“施工图”。四要加强“协调性”，深入推进规划编制实施。开展高效率上下畅通行动，积极争取上级支持，加强对下服务指导，提高审批效率，强化规划衔接，高水平编制专项规划。五要提高“实效性”，持续加大项目建设力度。坚持项目为王，完善联审联批，强化要素保障，抓好项目储备，深入开展“万人助万企”活动，高质量筹备主办全省第三期“三个一批”活动。六要强化“奋斗性”，持续抓好干部队伍建设。深入开展解放思想大讨论，扎实推进“三转三优”行动，认真落实“13710”机制，争做学习型、担当型、创新型、效能型“四型”干部，推动工作高质高效、争先进位。

　　孙延文参加调研。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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