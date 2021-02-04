迅速兴起学习宣传贯彻全会精神热潮 以思想观念大解放推动改革发展大突破

昨日，市委宣传部召开学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神座谈会暨“思想解放观念变革”大讨论动员会，对全市宣传系统贯彻落实党的十九届六中全会精神、开展解放思想大讨论进行动员部署。 昨日，市委宣传部召开学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神座谈会暨“思想解放观念变革”大讨论动员会，对全市宣传系统贯彻落实党的十九届六中全会精神、开展解放思想大讨论进行动员部署。 市委常委、宣传部部长王飞参加相关活动。 与会人员实地参观清洛基地、洛阳新闻博物馆等地，通过座谈交流等方式，畅谈感想体会。 王飞指出，要把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，作为党史学习教育的核心内容，深刻领会精神实质，准确把握实践要求，切实把思想和行动统一到全会精神上来，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。要深刻认识开展解放思想大讨论的重要意义，强化理论和业务知识学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、省市党代会精神等内容，结合各部门实际情况，深入查摆、抓好问题整改，持续深入开展解放思想大讨论，以思想观念大解放推动改革发展大突破。要做好结合转化，不断加强自身能力建设，切实抓好党史学习教育、外宣工作、创建全国文明典范城市、青年友好型城市建设、“两节一会一论坛”等工作，确保各项工作落地落实、出新出彩，以实际行动为建强副中心、形成增长极作出积极贡献。（记者 孙小蕊）