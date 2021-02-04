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党的十九届六中全会精神在洛阳市广大党员干部群众中持续引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:30

　　连日来，我市组织广大党员干部群众深入学习贯彻中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议精神。大家一致认为，要从百年党史中汲取重振洛阳辉煌的智慧和力量，更加自觉践行初心使命，更好传承伟大建党精神，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献洛阳力量。

　　“学习好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会精神，是涧西全区上下当前和今后一个时期的重要政治任务。”涧西区委书记牛刚表示，该区将从“结果导向，倒逼千亿；项目为王，聚焦产业；换道领跑，重塑优势；创新驱动，构建体系；聚焦要素，建优生态”五个方面躬身入局展作为，积极打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”，在重振洛阳辉煌中奋勇争先、担当作为。

　　“全会是新时代赶考路上的集结号和动员令。”市财政局党组书记、局长王国辉表示，财政是国家治理的基础和重要支柱，该局将坚持以政统财、以财辅政，自觉把财政资源的统筹和分配、财政政策的制定和落实放在服务全市改革发展大局中考量谋划，推动经济社会高质量发展。同时，持续加大民生投入力度，扎实推进共同富裕，让人民群众共享改革发展红利。

　　“过去一百年，党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，我们继续作答，埋头苦干、勇毅前行。”八路军驻洛办事处纪念馆馆长白丁表示，该纪念馆将充分发挥红色教育基地和全国爱国主义教育示范基地功能作用，在展示党的光辉历程和重大成就方面进一步积极探索，打造“体验式”党史学习教育模式，用丰富多彩的红色主题展览和活动，教育和激励人们继承和发扬革命先辈的精神，赓续红色血脉。

　　市纪委监委党风政风监督室主任郑勇表示，全会审议通过的历史决议深刻揭示了过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功。作为纪检监察干部，他将始终树牢正确执纪导向，把坚持“严”的主基调与营造干事创业氛围高度统一起来，发力“治未病”，强化“知敬畏”，以更加科学的方式、更加有力的工作举措、更加过硬的专业素养，奋力推动纪检监察工作高质量发展。

　　洛阳农林科学院党组书记、院长赵红艺表示，该院党员干部将传承弘扬伟大建党精神和历史主动精神，持续推进“454”发展战略，以打造国内领先的牡丹科技创新高地、国内领先的抗旱小麦研究科技创新高地、国内领先的楸树育种科技创新高地、黄河流域生态资源高效利用科技创新高地“四个高地”为抓手，引领全院科技创新上台阶、提能级，持续强化“洛字号”新品种、新技术的源头供给能力，让科技兴农的初心在河洛大地进一步彰显，让党旗在河洛丰收的田野上高高飘扬。

　　这两天，偃师区委组织部人才科科长刘林正忙着梳理各类人才服务政策。“百年来，我们党一直把促进人才成长和充分发挥人才作用放在重要位置。”他说，作为一名人才服务工作人员，自己将紧扣中央部署，进一步为人才搭建平台、提供政策、优化服务。

　　“全会承前启后，为我们未来发展指明了方向！”栾川县合峪镇党委书记唐随章说，结合镇域实际，全镇党员干部将继续以扎实推进脱贫攻坚成效巩固为基础，盯紧乡村振兴战略目标，盘活农村资产资源，增强产业经济发展活力，带民富，惠民生，不断提升广大群众的获得感、幸福感。“眼下，我们把加强组织建设同号召乡贤返乡创业相结合‘筑巢引凤’，将300余名在外乡贤纳入乡贤人才库，并初步谋划砚台村童话小镇、康庄村康养庄园等乡贤牵头乡村运营项目20余个，为推进乡村全面振兴夯实基础！”唐随章说。(记者 智慧)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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