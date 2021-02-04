徐衣显主持召开市政府第九十六次常务会议

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十六次常务会议，传达学习党的十九届六中全会精神，王凯省长来洛调研指示要求，部署政府系统贯彻落实工作，研究财政管理体制改革、科技产业社区建设、经适房上市交易等工作。

市政府第九十六次常务会议要求

学决议悟思想奋斗新时代伟大复兴

谋创新强产业筑牢高质量发展支撑

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十六次常务会议，传达学习党的十九届六中全会精神，王凯省长来洛调研指示要求，部署政府系统贯彻落实工作，研究财政管理体制改革、科技产业社区建设、经适房上市交易等工作。

会议强调，政府系统各级领导干部要把学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，在深学细悟中把牢政治方向，在总结经验中坚定理想信念，在担当作为中重振洛阳辉煌，在增进福祉中涵养为民情怀。要对照王凯省长调研指示要求，前瞻谋划产业布局，专班推进项目建设，持续优化营商环境。树立“开年就是冲刺”的标准，筹备好全省第三期“三个一批”活动，为明年开好局奠定坚实基础。

会议研究了深化市与区财政管理体制改革工作，强调要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系，激发高质量发展动力活力。要努力扩大财源，优化经济结构，做大财政“蛋糕”。要严格预算管理，突出保基本民生、保工资、保运转，保重大战略落实，提高财政资金使用效益。

会议研究了科技产业社区建设工作，强调要坚持创新引领，突出市场导向，瞄准“人城产”融合、科技型产业与高品质生活融合，引进市场化运营商，引入天使基金、创投基金，着力打造创新型、集约型、复合型、融合化、市场化、服务化的科技产业社区。

会议研究了加强城市区经济适用住房上市交易管理工作，强调要坚持“房住不炒”定位，科学分类设定交易条件，出台实施细则，优化交易流程，体现惠民利民。要积极探索和创新保障性住房建设方式和供应模式，进一步完善多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障体系，实现住有所居，不断增强人民群众获得感幸福感。

会议还研究了知识产权保护、国土绿化行动、房屋建筑和市政基础设施工程招投标、电动自行车管理、高铁合作、河科大三期工程等事项。（记者 智慧）