洛阳：奋力绘就乡村全面振兴新画卷

“真没想到，咱们喂北村隔三岔五就有慕名而来观摩考察的代表团。要知道，过去的喂北村可是出了名的‘马蜂窝’村，又脏又乱……”立冬已过，偃师区岳滩镇喂北村依然充满生机，错落有致的小院旁、色彩缤纷的马路边、曲水清流的滨河公园里，入眼皆是画，乡亲们的脸上写满了幸福。

喂北村面貌一新

“真没想到，咱们喂北村隔三岔五就有慕名而来观摩考察的代表团。要知道，过去的喂北村可是出了名的‘马蜂窝’村，又脏又乱……”立冬已过，偃师区岳滩镇喂北村依然充满生机，错落有致的小院旁、色彩缤纷的马路边、曲水清流的滨河公园里，入眼皆是画，乡亲们的脸上写满了幸福。

不单单是环境美，喂北村的乡村产业也可圈可点。最近，依托“三变”改革，喂北村成立村集体经济合作社，完成500亩土地流转，打造现代农业产业园区。待到春节，现代化连栋日光温室里，将挂满红彤彤的有机草莓。

农村富不富，关键看支部；支部强不强，全靠领头羊。乡亲们说，喂北村的变化，归功于村党支部书记李宏涛和他带出的好支部。前些年，面对家乡散乱凋敝的“烂摊子”，李宏涛回乡挑起了“当家人”的担子。为了除旧布新、改变乡村面貌，他打破“因为我们难、我们穷，所以我们干不成”的思维定式，激发“因为我们要干成，所以就要不怕难、不怕穷”的创业激情，改善环境、重塑民风、发展产业，把一件件好事实事办到群众心坎上。

乡村振兴，关键在党。市第十二次党代会提出，要把实施乡村振兴战略作为洛阳现代化建设的重中之重。县委书记要把主要精力放在“三农”工作上，当好乡村振兴的“一线总指挥”，乡镇党委要把推进乡村振兴作为主责主业，村党支部要成为推进乡村振兴的中坚力量。

不同于崭露头角的喂北村，伊川县白元镇班庄村正在经历一场“蜕变”。今年年初，伊川完成村“两委”换届，班庄村的新任党支部书记李俊如正要一展身手，却遭遇重重困难：伊河滩地被低价贱租、老村部被原村干部侵吞、集体账上还欠一屁股债……这些都是她始料未及的。

就在李俊如一筹莫展之时，伊川开展了乡村治理专项行动，从县级层面组成专班，清资产、清“村霸”、清矛盾，废除了不合理的合同，收回了被霸占的资产，乡亲们拍手称快，新班子也得以轻装上阵。在此基础上，班庄村顺势成立村集体经济合作社，健全群众自治组织，让村庄环境大为改观、邻里关系更加和谐。如今，依托伊河滩区发展乡村旅游正在实施……

一个支部就是一个堡垒，一名党员就是一面旗帜。市第十二次党代会提出，党的基层组织是党全部工作和战斗力的基础。要牢固树立大抓基层的鲜明导向，把每个基层党组织都建成坚强战斗堡垒。下一步，我市将在全市农村建立“镇选村培”发展党员工作机制，强化乡镇党委在党员发展工作中的主导作用，把村里的致富能手、大中专毕业生、退役军人、产业工人，尤其是35岁以下青年致富能手、外出经商务工返乡创业人员作为培养人选，不断提高农村党员发展工作质量，为推动乡村振兴提供坚强的组织和人才保障。

同时，为更好服务群众，我市也将全面建立乡镇(街道)领导干部普遍直接联系群众制度，让领导干部走进基层、深入群众，主动与群众交朋友、“结亲戚”，面对面听取意见，解决联系服务群众“最后一米”问题，切实为群众解难题、办实事，促进基层和谐稳定。

乡村振兴是一篇大文章，其深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚。只要扛牢推进乡村振兴政治责任，把基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用发挥出来，拿出抓脱贫攻坚的劲头真抓实干，我们就一定能绘就乡村全面振兴的壮美画卷，朝着共同富裕的目标稳步前行。（记者 白云飞 实习生 高浩 通讯员 王勇 文/图）