日前，在众多国内大客户见证下，中信重工通过合作创新，采用世界先进技术研制的新一代T3.20悬臂式硬岩掘进机在工厂实现批量化下线。

削岩如泥，掘进无阻！又一项“洛阳智造”在洛批量下线。

日前，在众多国内大客户见证下，中信重工通过合作创新，采用世界先进技术研制的新一代T3.20悬臂式硬岩掘进机在工厂实现批量化下线。

硬岩掘进机又被形象地称为钢铁“穿山甲”。中信重工研制的T3.20悬臂式硬岩掘进机，整机重约135吨，集截割、铲运出渣、行走于一体，整机长度为17米。

该款硬岩掘进机采用世界领先的定位截割破岩工艺技术，经济截割硬度达80兆帕；其独有的方形伸缩截割臂，截割最大高度达7.9米、最大宽度可达9.5米，定位截割面积为73平方米，卧底深度1.2米；由于具备不同锥角截割头设计、多形状断面开挖、内循环冷却系统等多项先进功能，与国内同类机型相比，其截割效率提升30%以上，且能够做到隔爆减震，安全可靠。

借助5G和“互联网+”平台，融合远程控制、故障诊断等控制系统，中信重工给钢铁“穿山甲”装上了智能化“大脑”。

批量下线的新一代智能化T3.20悬臂式硬岩掘进机，适用于铁路、公路、地铁等工程隧道掘进，磷矿、盐矿、金属矿等矿山开采及巷道掘进、城市地下空间开发、市政排水涵洞开挖等多种工况领域的施工。

到今年10月，中信重工已走过65年辉煌发展历程。65年来，该企业牢记共和国长子企业实业报国、制造强国的初心使命，传承红色基因接续奋斗，企业从建厂初期单一生产矿山设备的制造厂，发展成为涵盖矿山建材及重大装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种装备四大领域的先进装备制造企业。

据悉，智能钢铁“穿山甲”在洛批量下线，将进一步推动中信重工国产硬岩掘进装备的技术发展，对开拓国内掘进装备市场意义重大。（记者 赵志伟 戚帅华 通讯员 黄政伟）