哈他瑜伽、台湾米饼、源氏辣条……你知道吗？这些网商大咖都是洛阳的

又是一年“双十一”，你“剁手”了吗？眼下，正当大家趁着“双十一”买买买的时候，洛阳本土电商企业也在积极备战，而其中就有不少行业大咖。今天，洛报融媒记者就带大家认识一下他们。

又是一年“双十一”，你“剁手”了吗？眼下，正当大家趁着“双十一”买买买的时候，洛阳本土电商企业也在积极备战，而其中就有不少行业大咖。今天，洛报融媒记者就带大家认识一下他们。

●瑜伽产业

说起瑜伽，说起洛阳哈他网络科技有限公司，很多喜欢网购的人并不陌生，它被誉为洛阳电商的一个“奇迹”。该公司生产的瑜伽垫、瑜伽服、瑜伽背包、瑜伽球等瑜伽周边产品畅销全国各地。其通过线上直播等多种方式进行营销，总销量已连续15年位居全国瑜伽产品企业第一。

●渔具

不少钓鱼爱好者都知道，国内最大的渔具制造基地在山东威海。可很多人不知道，洛阳有一家企业在网上销售的渔具也很是畅销。洛阳莱欧商贸有限公司成立于2009年，目前已进驻天猫、京东、苏宁易购、阿里巴巴等多家电子商务平台，旗下“渔之源”品牌享有国家专利。

源氏食品生产车间

●网红小吃

来自台湾特色的米饼，产地却是伊川县江左镇。洛阳康谐商贸有限公司销售的这款产自洛阳的台湾风味小吃，在淘宝天猫商城一年销售10万箱，年收入近千万元。

辣条也是很多人喜欢的零食，位于宜阳县的洛阳源氏食品有限公司，一年光生产辣条产值达3亿元，仅电商产值就占到了4成，合作大V有薇娅、汪峰、罗永浩等人，在各大电商平台拥有大量的粉丝。