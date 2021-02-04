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上热搜！洛阳博物馆登上中国博物馆十大热搜展览榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 20:13

　　10日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，10月至11月的“中国博物馆十大热搜展览榜单”新鲜出炉，洛阳博物馆的“上洛新·乡土志系列展之一”位居榜单第四名。

　　“上洛 新·乡土志系列展之一”于国庆节假期前在洛阳博物馆开展，其将洛阳出土的文物与当代艺术品结合，以不同于传统博物馆展览的形式实现古代艺术与现当代艺术的融合，被不少年轻人称赞“混搭之美”“脑洞大开”“传统文化再度‘圈’”。目前，该展览仍在洛阳博物馆二楼展出，如果您感兴趣可到现场免费参观。

　　“中国博物馆十大热搜展览榜单”是我国博物馆领域首个综合性“热度”推介榜单，在中国文物交流中心的指导、支持下，由“博物馆头条”通过专业品牌监测系统作为大数据分析支撑，长期对全国备案博物馆举办公开展览的传播情况和公众反馈信息进行采集、统计和发布。活动以公开性事实信息为依托，属于公益性博物馆及展览品牌推广发布。(洛报融媒记者智慧 见习记者 谢娜娜 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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