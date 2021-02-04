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洛阳电商新变化：从“中间商”走向“制造商”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 18:41
企业在为“双十一”备货

　　又是一年“双十一”。以前说起电商，大家也许第一时间想到的是苏浙沪地区。而如今的洛阳，电商产业蓬勃兴起，正吸引成千上万的青年人才汇聚，在这个竞争激烈的互联网时代，不断抢占新的制高点。

　　10日上午，在洛阳容威电子商务产业园，大门口送货的车有序登记、放行，园区内企业生产、打包等环节一派热闹景象。

　　在洛阳康谐商贸有限公司的仓库，洛报融媒记者看到，纸箱上“台湾风味小吃”的字样十分显眼。

　　“你可别看这写的是台湾小吃，生产地却是在伊川县江左镇。”说话的是洛阳康谐商贸有限公司负责人宋旦旦。

　　正是看中了电商的发展潜力，宋旦旦在企业创立之初就选择了互联网。别看今年才33岁的他，已经是个老电商人。就是这款产自洛阳的台湾风味小吃，一度进入年轻人最爱的网红零食排行榜前列。在淘宝天猫商城一年销售10万箱，年收入近千万元，这个销售速度让宋旦旦都说“没想到”。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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