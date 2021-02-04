洛龙区：传统文化进校园 让课后服务“减负不减质”

10日，在洛阳市洛龙区张衡街小学，喜爱传统文化的学生在老师指导下学习体验传统礼仪文化，共同探索国学经典的魅力。

10日，在洛阳市洛龙区张衡街小学，喜爱传统文化的学生在老师指导下学习体验传统礼仪文化，共同探索国学经典的魅力。

洛龙区积极探索“双减”(减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担)新路径，一方面减少学生课业负担，另一方面充分发挥学校、家庭及社会各界作用，推进传统文化进校园，让青少年学生在潜移默化中感受传统文化的魅力，达到陶冶情操、启迪心智的作用，又有效提升了课后服务质量，让课后服务“减负不减质”。（记者 张光辉 特约通讯员 张俊望 摄）