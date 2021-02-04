到2025年洛阳这六类区域基本实现三级及以上标准公路相连

力争到2025年，全域A级景区、国家级森林公园、文物保护单位、自然保护区、历史文化名村、旅游示范点等六类区域基本实现三级及以上标准公路相连……日前，洛阳市委农村工作领导小组印发《洛阳市乡村旅游公路建设行动实施方案》，要求重点围绕南部地区高质量发展定位，以重点带全域，形成“结构合理、功能完善、路景交融、各具特色、宜行宜游”的生态、休闲、旅游、产业、景观路，为全面推进乡村振兴提供坚强交通保障。

力争到2025年，全域A级景区、国家级森林公园、文物保护单位、自然保护区、历史文化名村、旅游示范点等六类区域基本实现三级及以上标准公路相连……日前，洛阳市委农村工作领导小组印发《洛阳市乡村旅游公路建设行动实施方案》，要求重点围绕南部地区高质量发展定位，以重点带全域，形成“结构合理、功能完善、路景交融、各具特色、宜行宜游”的生态、休闲、旅游、产业、景观路，为全面推进乡村振兴提供坚强交通保障。

总体要求

力争到2025年，全域A级景区、国家级森林公园、文物保护单位、自然保护区、历史文化名村、旅游示范点等六类区域基本实现三级及以上标准公路相连；其他地区实现四级及以上标准公路贯通。最终基本形成旅游交通标识体系更加健全、出行引导更加智能、交旅产品更加多元、服务品质更加优质的“快进慢游”乡村旅游交通网络。

重点任务

▲高速公路方面，以5A级景区为主要节点，建设济源至新安高速；嵩县至内乡高速洛阳段；永灵高速嵩县—汝阳段；渑淅高速洛宁—栾川段；洛三高速洛宁段。目标是形成“两纵两横”高速公路网(两纵即济新—新伊—洛栾—嵩内，渑淅；两横即永灵洛阳段，尧栾—栾卢)。

▲干线公路方面，以3A级以上景区为主要节点，推动现有干线公路提质升级，打通干线公路“断头路”，以老君山、重渡沟、天池山、西泰山、龙潭大峡谷、神灵寨等景区为重点，形成“鱼骨型”路网。

▲农村公路方面，加快“四好农村路”全域创建提质增效，实现“农村公路由村与镇的线性连通向村与村的网状连通拓展、由满足群众基本出行需求向引领产业发展拓展”。到2022年争创“四好农村路”全国示范市，2025年争创4个“四好农村路”国家级示范县区、5个省级示范县区。

▲完善四条放射性廊道：提升完善黄河廊道(新安)、洛河廊道(宜阳、洛宁)、伊河廊道(伊川、嵩县、栾川)、汝河廊道(汝阳)等四条放射性廊道。力争每条廊道内至少有3条通道，实现对沿线景区的有效联通，实现洛阳主城区与各个景点便捷通达。

▲建设六条扇形轴带：建设洛宁县上戈至栾川县叫河轴带；洛宁县马店至嵩县白云山轴带；洛宁县小界至嵩县车村轴带)；宜阳县三乡至汝阳县恐龙谷轴带；新安县石井至汝阳县陶营轴带；新安县仓头至伊川县万安山轴带。力争每条轴带中至少有1条二级公路通道，实现旅游景点间高效直通。

▲打造多条乡村旅游环线：打造白云山—白云小镇—龙池十八瀑—白云山、重渡沟—秋扒—荷花小镇—垢峪—重渡沟、西泰山—龙隐—恐龙谷—西泰山等多条乡村旅游交通环线；依托万山湖、陆浑湖、前坪水库等形成多条环湖旅游路。

▲建设特色公路服务区：在具备条件的高速公路服务区设置景区门票售卖点、游客咨询服务点、房车车位、加气站和新能源汽车充电桩等设施；在干线公路沿线增设观景台、露营地、旅游服务站等设施；在交通干线至旅游景区之间增设停车场并实现景区接驳服务。

▲完善旅游集散中心：完善公路客运站场体系，建成综合枢纽客运站，改造提升旅游景区(点)等级客运站，同步改造升级站场旅游咨询服务系统、标识引导系统，增设自驾游服务等功能，大力发展旅游精品班线、包车旅游客运和定制公交，推进客运枢纽到重点旅游景区通客车全覆盖。

▲优化旅游交通标志布局：统一规划设计通往旅游景区(点)的标志标牌和交通基础设施。

▲提升美化公路路域环境。整治提升道路沿线环境，大力推进公路边沟护坡内外生态廊道绿化。

▲加快“交旅融合”信息化建设。建立交通、文旅部门数据信息共享机制，制定跨部门数据共享清单、开放清单；依托路网运行监测系统，构建覆盖全域重要旅游景区的交通监测系统；运用新媒体打造旅游交通信息统一发布平台。

▲依托沿黄生态旅游公路，串联起一批乡村旅游、文化旅游、红色旅游、生态旅游景点，建设国家级沿黄交旅融合示范路；打造环伏牛山、熊耳山省级旅游风景道；谋划推出老君山—养子沟—龙峪湾、陶湾—伏牛山滑雪场—蟠桃山—石庙、环陆浑湖等一批精品旅游产业路。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）