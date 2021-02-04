一律暂停！洛阳多个县区发布紧急通知

洛阳市伊滨区、宜阳县、汝阳县发布疫情防控通知。

洛阳市伊滨区、宜阳县、汝阳县发布疫情防控通知，内容如下：

伊滨区疫情防控的紧急通知

根据省市区疫情防控办最新工作部署，结合文旅系统实际，现将疫情防控工作紧急通知如下：

1、立即进入紧急状态，要快，有序。

2、强化核酸检测，加强个人防护。

3、加强常态疫情防控，防线前移，关口内制；织密扎牢，查漏补短；绣花功夫，一丝不苟。

4、11月16日前，强化应急公共场所疫情防控：

①所有博物馆及文物单位、网吧、KTV、农家书屋及所有文化艺术类培训机构，11月8日起一律停止线下培训活动，暂停时间：至11月16日。

②城市书房，不再跨区借阅，市外人员不得进入，不举行活动，开放时间：上午9点至下午5点。

③酒店民宿，严格限制接待市外客户，严格落实防疫措施，严格登记和报告制度。

④景区景点，严格限制市外游客，熔断省外游客；严格落实防疫措施，严格报告制度；不举行大型文旅活动。

5、严格返洛人员管控，强化中高风险来区人员流调。

特此通知。

伊滨区文化旅游发展中心

2021年11月7日