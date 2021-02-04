刷身份证读取洛康码 西工区政务服务中心上线防疫“新科技”

9日上午9点，家在洛阳市西工区凯旋东路的78岁老人李志敏来到西工区政务服务中心办理医保相关业务，就在她准备掏出手机、戴上老花镜调取自己的洛康码时，旁边的工作人员却对她摆手示意。这是啥意思？

9日上午9点，家在洛阳市西工区凯旋东路的78岁老人李志敏来到西工区政务服务中心办理医保相关业务，就在她准备掏出手机、戴上老花镜调取自己的洛康码时，旁边的工作人员却对她摆手示意。这是啥意思？

原来，从今天开始，西工区政务服务中心的“健康防疫核验系统”正式启用。前来办事的市民只需在该中心办事大厅，将身份证放在核验系统的识别设备上，一两秒后，市民的洛康码信息就会实时出现在电脑屏幕上。

“这对于不会上网、不会使用智能手机的老年人来说，避免了填写纸质登记表等繁琐程序，又快又省事。”西工区政务服务中心相关负责人介绍，按照传统查验洛康码的做法，需经过下载小程序、获取洛康码、亮码等一系列操作，在此过程中，势必会有产生人员接触的过程，而疫情防控工作又不得有一刻放松，“我们在此时及时上线‘健康防疫核验系统’，一来是为了最大限度地减少不必要的人员接触，二来是为了切实解决老年人办事的‘数字鸿沟’问题。”

记者从西工区了解到，接下来，这套“健康防疫核验系统”有计划在西工区更多便民服务点推广使用。（记者 王若馨 文/图 通讯员 符婉冰 王文娟）