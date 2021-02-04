造林忙！洛宁持续提升绿化水平

过了立冬，树叶落，地未冻，正是种树的好时令。

过了立冬，树叶落，地未冻，正是种树的好时令。

车子行至洛宁县小界乡苇山，从公路拐进山路，一番崎岖颠簸之后，艰难爬至山巅。眼前的场面令人震撼：崇山峻岭之间，一支支造林小分队，挖坑、运苗、浇水，鏖战正酣。在他们身后，一株株苗子、一个个树坑鳞次栉比、蔚为壮观。

“人误地一时，地误人一年。冬春两季，再刨去霜冻期，留给造林的窗口期就是倒计时。‘起跑就要冲刺’，对于绿化来说最贴切不过。”洛宁林业局局长徐建生坦言，霜降一过，乡村就干起来了。

不同以往，经过几十年的国土绿化，容易造林的地块大多披上了绿装，剩下的都是荒山困难地造林的“硬骨头”，苇山就是其中之一。在山上，挖掘机凿穴，一铲子下去，石多土少，种树难，成活更难。

为此，洛宁把路修通到山头，把水提灌到苗前，硬是让遍布荆棘的荒山坡、乱石岗，天翻地覆、换了模样。“有苗不愁长。10年后，常绿树盖顶，彩叶树缠腰，经济林打底，这里将是一片郁郁葱葱的生态宝地。”小界乡党委书记张新感慨道。

绿，能扮靓山区颜值，也带来新业态。

离开苇山，盘旋在嶕峣山，弯弯的山路两旁，林下植灌、路肩种草，远山层林尽染，一片红，一片黄，还有星星点点的绿，走一段就有休憩驿站，令人神怡。这两年，洛宁依托嶕峣山山地优势和自然风光，持续提升绿化水平，打造国际自行车赛道、越野车赛道和户外露营基地。“有了生态之绿，发展运动康养产业就有了家底。下一步，按照乡村运营理念，让生态资源对接市场，开辟了乡村旅游发展的新空间。”张新希望满满。

距此不远，兴华镇的全宝山大道绿化也如火如荼。前不久，全宝山被中国林业产业联合会正式授予“中国生态文化名山”称号，成为全省唯一获此荣誉的自然保护地。

“全宝山森林覆盖率高达97%，然而一直‘养在深闺’，很少被外界知晓。”全宝山林场场长杜淑杰说。为了打开通道，今年，洛宁将全宝山大道绿化提升作为重点，以雪松的绿、红枫的艳、金枝槐的黄，打造色彩缤纷的旅游廊道，让宝贵的森林氧吧激活生态旅游、森林康养、休闲民宿等新业态。

作为生态涵养区，洛宁的竹子也是一大特色。洛宁自古有竹，是中国特色竹乡。在国土绿化中，当地把见缝插绿竹作为彰显生态特色的抓手，鼓励在房前屋后、水边路旁、特色小镇栽植翠竹，实现“颜值”“气质”双提升。走进兴华镇“竹梦小镇”，绿竹夹道，轻风拂过，竹林飒飒，小桥流水、窑洞宾馆、竹编艺术、特色餐饮等元素和业态融入其中，已经成了生态休闲和旅居生活的好去处。游于此、宿于此，都格外清新愉悦。

“绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。”洛宁县委书记王淑霞表示，要深入贯彻落实市第十二次党代会精神，坚定不移走好差异化发展之路，把生态保护和生态建设摆在突出位置，统筹抓好困难地造林、廊道绿化、康养小镇等重点任务，努力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大，让好生态为群众获得感幸福感“加码”。（洛报融媒记者 白云飞 金曦 通讯员 马晓军 文/图）