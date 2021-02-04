洛龙区部分社区实现疫情防控电子化【视频】

“近日，我省发现多例确诊病例，且个别病例在我市有活动轨迹，疫情防疫形势严峻，为有效控制和降低疫情传播风险，请社区外地返洛人员扫描二维码主动报备行程……”8日中午，在洛阳市洛龙区英才社区内，电子语音播报反复提醒着社区居民，防疫工作不能松懈。

“近日，我省发现多例确诊病例，且个别病例在我市有活动轨迹，疫情防疫形势严峻，为有效控制和降低疫情传播风险，请社区外地返洛人员扫描二维码主动报备行程……”8日中午，在洛阳市洛龙区英才社区内，电子语音播报反复提醒着社区居民，防疫工作不能松懈。

相较于一些社区电话接听或需居民自行前往社区沟通的报备方式，英才社区居民扫描二维码就能实现线上报备？英才社区党委书记武金介绍，目前，针对外地返洛人员推出的报备码已覆盖英才社区25个商住小区。

洛报融媒记者扫描该二维码发现，扫码后页面可自动跳转至社区返洛人员报备问卷，问卷中包含被调者姓名、身份证号、返洛具体行程、核酸检测及疫苗接种情况等基本信息。

“待居民填写完成并提交后，信息便可实时传输至社区工作人员手机端或电脑端，真正实现报备情况后台接收、审核的高效化与便捷化。”武金说，在疫情防控的当下，最大限度地减少不必要的人员接触是守好社区防疫安全线的关键，“仅一个周末，我们就已经收到436份报备信息。”

记者从洛龙区了解到，截至目前，洛龙区共有包括英才社区在内的10个社区实现了疫情防控电子化，下一步，预计疫情防控电子化的覆盖面还将进一步扩大。(洛报融媒记者 王若馨 通讯员 姚嘉慧 文/图/视频)